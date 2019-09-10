На Нововоронежской АЭС состоялось выездное совещание заместителей главных инженеров по ремонту

Повышение качества техобслуживания и ремонта АЭС» приняли участие представители Концерна «Росэнергоатом», подрядных и научно-исследовательских организаций.

Подобные совещания проводятся несколько раз в год на одной из российских атомных станций для оценки прохождения ремонтных кампаний.

С основным докладом перед участниками выступил заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС Концерна «Росэнергоатом» Александр Крупский. Он озвучил предварительные итоги и нетиповые работы ремонтной кампании 2019 года, пути оптимизации продолжительности ремонта энергоблоков АЭС на период до 2030 года.

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Александр Геннадьевич подчеркнул, что для повышения эффективности стратегии ремонта энергоблоков до 2030 года необходимо снизить продолжительность ремонтов, обеспечить централизованный неснижаемый запас и организовать переход новых энергоблоков – с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 – в проектный срок эксплуатации на 10-летний ремонтный цикл.

Для хранения неснижаемого запаса для энергоблоков с реакторами типа ВВЭР планируется создание централизованного склада, который будет расположен на площадке Нововоронежской АЭС.

В свою очередь и.о. зам. главного инженера по ремонту Нововоронежской АЭС Евгений Бабушкин отметил, что в следующем году перед коллективом НВ АЭС стоят важные задачи: «Энергоблок №7 уже будет введён в эксплуатацию, и в конце марта планируется применение автоматизированной техники для проведения неразрушающего контроля. У нас уже есть опыт: впервые такая техника была применена на энергоблоке №6. Это главная задача. От её реализации зависят сроки и качество ремонта».

Он также поблагодарил руководство за организацию подобных совещаний, подчеркнув, что «непосредственное общение всегда даёт больше информации для размышления и анализа».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоке №7 НВАЭС) идут сдаточные испытания.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС