2019-09-10T17:21:58+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭС состоялось выездное совещание заместителей главных инженеров по ремонту

В совещании по теме «Предварительные итоги ремонтной кампании 2019 года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Повышение качества техобслуживания и ремонта АЭС» приняли участие представители Концерна «Росэнергоатом», подрядных и научно-исследовательских организаций.

Подобные совещания проводятся несколько раз в год на одной из российских атомных станций для оценки прохождения ремонтных кампаний.

С основным докладом перед участниками выступил заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС Концерна «Росэнергоатом» Александр Крупский. Он озвучил предварительные итоги и нетиповые работы ремонтной кампании 2019 года, пути оптимизации продолжительности ремонта энергоблоков АЭС на период до 2030 года.

.

.

Александр Геннадьевич подчеркнул, что для повышения эффективности стратегии ремонта энергоблоков до 2030 года необходимо снизить продолжительность ремонтов, обеспечить централизованный неснижаемый запас и организовать переход новых энергоблоков – с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 – в проектный срок эксплуатации на 10-летний ремонтный цикл.

Для хранения неснижаемого запаса для энергоблоков с реакторами типа ВВЭР планируется создание централизованного склада, который будет расположен на площадке Нововоронежской АЭС.

В свою очередь и.о. зам. главного инженера по ремонту Нововоронежской АЭС Евгений Бабушкин отметил, что в следующем году перед коллективом НВ АЭС стоят важные задачи: «Энергоблок №7 уже будет введён в эксплуатацию, и в конце марта планируется применение автоматизированной техники для проведения неразрушающего контроля. У нас уже есть опыт: впервые такая техника была применена на энергоблоке №6. Это главная задача. От её реализации зависят сроки и качество ремонта».

Он также поблагодарил руководство за организацию подобных совещаний, подчеркнув, что «непосредственное общение всегда даёт больше информации для размышления и анализа».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоке №7 НВАЭС) идут сдаточные испытания.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Воронежской области пенсионерка нашла в отделении банка деньги и перевела их дочери
Под Воронежем ввели карантин на три года из-за опасного растения
В Воронежской области УК заплати 125 тысяч штрафа за разрушенные дымовентиляционные каналы
В Воронежской области лишенная родительских прав горе-мать накопила 600 тысяч по алиментам
На воронежском фестивале «Маршак» сделают детское жюри
В Воронежской области девушка отделалась штрафом за кражу забытого в магазине кошелька
В Воронежской области девушка попалась полиции во время продажи марихуаны
В Воронежской области на дорогах появились три автоматизированных поста весового контроля
Ремонт в воронежском дворе обернулся конфликтом между жителем и рабочими
Строительство канатной дороги в Воронеже оценили в 350 миллионов рублей
Лжепокупатель культиватора из Калуги лишил воронежца 560 тысяч рублей
В Воронежской области из-за побитой посуды закрыли столовую
В Воронеже мошенники обворовывают горожан под предлогом установки счетчиков
В Воронеже парень за одну ночь угнал машину друга, поцарапал ее и вернул на место
В Воронеже из-за отключения воды в Коминтерновском районе родителей просят не вести детей в сад
В Воронеже пройдет шестой фестиваль «Наша история»
Умилительную черепаху в камуфляже показали в заповеднике в Воронежской области
В Воронежской области мужчина украл из сарая насос и телевизор
На воронежском фестивале Fresh Sound выступят 8 групп
ДСК: День новосёла прошёл на УРА!
В Воронеже стартует цикл бесплатных лекций о музыке
В Воронеже «Лада» столкнулась с «Киа»: погиб 29-летний парень
Воронежцы 14 сентября смогут съездить в Дивногорье на электричке
В Воронеже женщина украла 32 тысячи с карты своей знакомой
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО
11 лет колонии строгого режима на двоих получили воронежские закладчики наркотиков
Жителям Коминтерновского района Воронежа на 15 часов отключат воду