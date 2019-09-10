IX международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» подтвердил статус одного из самых ярких и популярных городских мероприятий

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Традиционно мероприятие организовано при поддержке губернатора Воронежской области. В рамках его фестиваля состоялся конкурс на соискание премии правительства Воронежской области за достижения в области зеленой индустрию. В десяти номинациях были представлены 179 ландшафтных и флористических композиций. В состав жюри конкурса вошли руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин и международные эксперты – спикеры III Международной научно-практической конференции: «Зеленая инфраструктура городской среды» из Новой Зеландии, Швеции, Великобритании, Италии, США, Китая и Турции.

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Итоги конкурсной программы были подведены 6 сентября. В ходе торжественной церемонии награждения губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что организаторы, создавая концепцию фестиваля, вряд ли предполагали, что он станет таким масштабным и настолько любимым всеми горожанами и гостями Воронежа.

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Нововведения 2019 года

Огромной популярностью среди гостей пользовались новые площадки — Game of Flowers и «Искусство в парке».

Цветочная игра престолов стала одним из самых посещаемых объектов. Впервые в этом году воронежцы смогли увидеть экзотические тропические растения в таком количестве. Они послужили основой для украшения королевских тронов, цветочного платья, пламени дракона. Цифры впечатляют: 6500 бромелий и тилландсий, более 1000 орхидей, 5000 ароматных восточных лилий и тропических листьев, 5000 уникальных разноцветных гипсофил.

Железный трон, увитый лианами, стал одним из самых посещаемых арт-объектов: желающие сфотографироваться на знаменитом атрибуте «Игры престолов» образовывали одну из самых длинных очередей в парке!

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Особую праздничную атмосферу на фестивали создавали шоу-показы флористов. Это были не просто мастер-классы, а настоящие представления. Произведения искусства на глазах участников фестиваля создавали именитые мастера флористики - Эльке Люмецбергер (Австрия) и Марины Булатовой, основателя Школы флористики «НИКОЛЬ» (г. Москва). Композиции получились яркими и необычными, после шоу –показов они все были выставлены на площадке фестиваля и любой желающих смог разглядеть вблизи каждую цветок.

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На площадке «Искусство в парке» на протяжении четырех дней фестиваля гости мероприятия создавали карту-рисунок Воронежской области, которая стала подарком городу от гостей фестиваля. Посетители с удовольствием рисовали, принимали участие в пленэре с известными воронежскими художниками Алексеем Загородных и Евгением Камбалиным и делали открытки.

Чем запомнился фестиваль воронежцам и гостям города?

В первую очередь посетители восторгались яркими садами и флористическими композициями. В этом году многие из них были посвящены загадочному и эмоциональному миру театра. Воронежцев встречало Лебединое озеро, Шекспировский сад, Китайский сад теней с драконами и водоемом вокруг, Зеленая гримерка и другие сады, символизирующие неразрывную связь актера со своим зрителем. Напомнили ландшафтные дизайнеры и о нашем земляке Андрее Платонове, создав во многом биографический Платоновский сад с вдаль уходящей железной дорогой. В каждый из этих садов можно было зайти и сфотографироваться, что отличает воронежский фестиваль от других подобных мероприятий. И здесь нужно отдать должное организаторам и авторам «зеленых» произведений искусства – каждую ночь они восстанавливали эту красоту, чтобы утром вновь пришедшие воронежцы смогли почувствовать себя дорогими и любимыми гостями.

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Зона «Сено-Солома»

Традиционно огромной популярностью пользовался Этнохутор от Ломовского природно-ландшафтного парка. Дети и взрослые с удовольствием катались на карусели, общались с животными, посещали сельские избушки с соломенными крышами и наблюдали за работой кузнеца. Все гости этой площадки спешат окунуться в деревенскую атмосферу, которой так не хватает в городе.

Мастер-классы и творческие встречи

Гостей фестиваля ожидала масштабная культурная программа: концерты, спектакли театров Воронежа и области, а также театрализованное шествие народных коллективов. Посетители не остались равнодушными: гости даже подпевали артистам и прошли с ними сквозь весь парк!

Одним из самых ярких событий фестиваля стала творческая встреча с заслуженным артистом РФ Дмитрием Дюжевым. Он рассказал о своем творческом пути, исполнил свои любимые песни, а после сфотографировался со всеми желающими. Публика настолько душевно приняла Дмитрия, что встреча завершилась намного позже заявленного в программе времени!

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А завершился IX международный фестиваль «Город-Сад» грандиозным концертом в Зеленом театре с участием симфонического оркестра Воронежского государственного театра оперы и балета и победителей музыкального конкурса «Большая опера» на телеканале «Культура»: Бориса Покровского, Владимира Магомадова, Ксении Нестеренко и Полины Шамаевой.

Фестиваль «Город-Сад» стал одним из самых ярких и запоминающихся событий 2019 года. Возможную причину столь громкого успеха и постоянно растущей популярности фестиваля назвал глава департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин:

- Каждый год мы стараемся сделать фестиваль ярче и креативнее. Мы повышаем планку, стараемся быть более открытыми, чтобы гостям было интересно и хотелось возвращаться вновь и вновь. Наша задача - подарить воронежцам яркие эмоции и хорошее настроение!

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Подробная информация и фотоотчеты — на сайте фестиваля (http://vrngorodsad.ru/).