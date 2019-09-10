2019-09-10T12:55:02+03:00
Общество

ДСК: День новосёла прошёл на УРА!

Весело и с пользой провели минувшую субботу жители недавно заселённого дома в микрорайоне «Московский квартал»
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Праздник, на котором новосёлы смогли познакомиться между собой и пообщаться по-соседски, организовал Домостроительный комбинат. Дом №128 по Московскому проспекту был сдан месяц назад, и вот теперь, когда жильцы въехали в новые квартиры и обустроились, пришло время знакомств.

Инна и Дмитрий Ушаневы рассказывают:

- Когда мы выбирали жилой комплекс, у нас даже не стоял вопрос, мы сразу хотели в «Московский квартал», потому что он современный, рядом школа, детский садик, Рынок Воронежский, торговый центр, развитая инфрастуктура. Нам здесь очень нравится, мы полностью довольны!

Светлана Мильченко тоже не скрывает эмоций:

- Только заселились, и нам День новосёла устроили, класс! Мы сегодня специально пришли, выкроили время. Переезд в новую квартиру – это всегда праздник. А когда это событие можно отметить вместе с застройщиком и новыми соседями – это праздник вдвойне. Нам очень всё нравится, квартира с отделкой, просторная, мы в восторге!

Отпраздновать День новосёла воронежцы пришли семьями, вместе с детьми. Малыши тут же освоились на детской площадке.

Глебу Гасламову особенно понравились карусели:

- На них очень удобно кататься и они многоместные!

У Романа Зеленина свои приоритеты:

- Мне нравится футбольное поле, хорошо сделали!

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Весёлые конкурсы для детей и взрослых, призы и подарки, музыка и танцы – представители ДСК постарались, чтобы праздничная атмосфера и совместные развлечения помогли познакомиться десяткам людей.

К общему веселью присоединились жители соседних домов. Елена пришла на праздник с двумя дочками.

- Настроение отличное, дети радостные, старшая дочка участвует в конкурсах. Такие праздники, конечно, нужны для жителей! Во-первых, соседи знакомятся – и дети, и взрослые. Во-вторых, выходной проходит интересно, - рассказывает Елена, пока её младшая дочка качается на качелях. – Наш дом сдали раньше, мы дружные соседи, водим детей в один садик, в одну школу, хорошо общаемся между собой.

- Внимательное отношение к покупателям жилья – один из важнейших приоритетов Домостроительного комбината. Быстрое оформление документов, индивидуальные консультации при подборе квартиры, «Горячая линия», на которую можно позвонить по любым волнующим вас вопросам и получить оперативную обратную связь от застройщика – всё это делается для удобства людей. Мы всегда на связи с жильцами в соцсетях. На сайте https://dsk.vrn.ru/ работает «Интернет приёмная», где можно легко оставить заявку. Мы регулярно проводим праздники двора в жилых комплексах ДСК. А вот День новосёла организовали впервые. Начало новой традиции положено, будем её продолжать! – подчеркнула Оксана Красных, заместитель генерального директора ДСК по связям с общественностью.

Автор: Ольга Вороновская

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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