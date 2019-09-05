ВТБ и Озерная Горнорудная Компания подписали соглашение об основных условиях предоставления проектного финансирования для строительства ГОКа в Бурятии

Проект ГОКа планируется к реализации на базе Озерного полиметаллического месторождения в Бурятии. Соответствующие документы были подписаны сторонами на площадке Восточного Экономического Форума.

Согласно условиям соглашения, сумма кредита на строительство современного ГОКа мощностью по переработке руды 8 млн тонн в год может составить более 70 млрд рублей. Более детальные условия и параметры финансирования в настоящее время прорабатываются сторонами.

Основные работы по строительству объектов предприятия планируются в период 2020-2022 гг. Запуск ГОКа будет происходить в два последовательных этапа по 4 млн тонн, и в 2024 году ожидается выход на проектную мощность.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, подчеркнул, что банк имеет значительный опыт и экспертизу в организации финансирования сложных металлургических проектов подобного масштаба и планирует предоставить Озерному горно-обогатительному комбинату полный комплекс банковских и инвестиционных услуг, от финансирования до хеджирование рисков. Реализация этого крупного проекта внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие Дальнего Востока.

Владислав Свиблов, Председатель Совета Директоров Озерной Горнорудной Компании, отметил: «Озерное – относится к труднообогатимым месторождениям, поэтому в силу отсутствия эффективных технологий и большой удаленности, долгое время простаивало. Сегодня благодаря современным технологическим решениям, мерам направленной государственной поддержки и доступу к финансированию его освоение становится реальностью. Мы увидели большой интерес со стороны банков к данному проекту и рады видеть именно ВТБ в качестве партнера, сотрудничество с которым позволит уже в этом году начать работу по контрактации оборудования, а также существенно нарастить темпы строительства на площадке. Благодаря экспертизе в реализации горнорудных проектов разной степени сложности и долгосрочному финансированию от ВТБ команда проекта рассчитывает ощутимо снизить сроки строительства и предполагаемой окупаемости проекта».

Банк ВТБ (ПАО).