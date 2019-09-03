Дракон, извергающий яркое пламя из 6500 цветов, цветочные облака и встреча с Дмитрием Дюжевым

Традиционно мероприятие организовано при поддержке губернатора и правительства Воронежской области. В 2019 году «Город-Сад» посвящен Году театра. Главные нововведения мероприятия в нынешнем году - и флористический конкурс Game of Flowers («Игра цветов») и зона «Искусство в парке».

6 сентября в 12.00 на сцене Зеленого театра состоится торжественное открытие фестиваля, а завершится фестиваль 8 сентября концертом с участием симфонического оркестра Воронежского государственного театра оперы и балета, солистов театра, а также лауреата премии народного артиста СССР Бориса Покровского, солиста Большого театра России Владимира Магомадова, лауреата 1 премии областного конкурса-фестиваля «Путь к успеху» Ксении Нестеренко и лауреата общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Полины Шамаевой.

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В 2018 году фестиваль посетили более 280 000 человек, что заслуженно позволяет назвать его главной региональной площадкой для демонстрации достижений садово-паркового, флористического и ландшафтного искусства.

Место проведения фестиваля — Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10). Часы работы — с 10:00 до 20:00. Участие во всех событиях фестиваля бесплатно. Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте фестиваля (http://vrngorodsad.ru/).

Конкурс «Игра цветов»

6 сентября на площадке «Зарядка» начнется флористический конкурс «Игра цветов» (Game of Flowers) по мотивам популярного сериала «Игра престолов». Участниками станут флористы, которых разделят на королевства (роз, тилландсий, калл, хризантем, гипсофил, пальм, клематисов) и предложат выполнить три задания: домашнее задание, создание трона из цветов, создание букета либо украшения для стола. На протяжении всего конкурсного дня флористы будут выполнять поставленные задачи, а в конце приглашенные жюри выберут победителя.

На площадке фестиваля гостей ожидает дракон из стали, извергающий яркое пламя из цветов: экзотических бромелий, тилландсий и тропических гусманий. Пламя будет состоять из 6500 цветов, основой для которых станет тропический мох из джунглей.

Над мостами появятся цветочные облака – самый модный тренд из Лондона! Их воздушность и лёгкость подчеркнут 5000 уникальных разноцветных гипсофил.

Порталом в цветочные джунгли станет арка из тропических листьев и ароматной восточной лилии.

Также гости фестиваля смогут «примерить» платье из 1000 орхидей Ванда, тилландсий и крупных хризантем.

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Зона «Искусство в парке»

На фестивале 2019 года впервые появится зона «Искусство в парке». Она придумана и создана при поддержке известных воронежских художников Алексея Загородных и Евгения Камбалина. На протяжении четырех дней фестиваля на этой площадке при помощи гостей мероприятия будет создаваться карта-рисунок Воронежской области размером 12 на 3 метра. Юные гости фестиваля смогут создать свой рисунок на полотне размером 3 на 6 метров.

Помимо этого, на площадке «Искусство в парке» будет работать зона пленэра, где художник Алексей Загородных научит гостей делать скетч-наброски цветов и проведет мастер-класс по созданию пейзажей.

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Образовательная программа и гости мероприятия

По традиции, в рамках фестиваля «Город-Сад» будут проходить творческие встречи и мастер-классы известных деятелей искусства, культуры и спорта. Так, на 6 сентября запланированы выступление и мастер-класс от легендарного воронежского футболиста Геннадия Семина, а также автограф- и фотосессии.

В заключительный день фестиваля состоится творческая встреча с Дмитрием Дюжевым - заслуженным артистом Российской Федерации, актером Московского художественного театра имени А.П. Чехова, кинорежиссером, актером кино. В ходе мероприятия гости смогут задать актеру свои вопросы, а также получат от гостя «музыкальный подарок». Встреча состоится 8 сентября в 14:30 в Зеленом театре.

7 сентября в 15.00 на малой сцене парка пройдет шоу-показ флористов Эльке Люмецбергер (Floral Elements, Австрия) и Марины Булатовой, основателя школы флористики «Николь» (г. Москва). Показ мирового уровня будет посвящен естественному стилю флористики. Металлические каркасы, удивительные формы, декорированные интересными цветами, - все это гости смогут увидеть на фестивале.