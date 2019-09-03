2019-09-03T14:09:04+03:00
Экономика

Ипотека ВТБ доступна клиентам Саровбизнесбанка

ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов в Саровбизнесбанке. Его клиенты теперь могут получить информацию об условиях жилищных программ ВТБ в своих офисах и оставить заявку на кредит
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Пилотный проект стартовал в 18 точках обслуживания Саровбизнебанка в Нижегородской области. Потенциальные заемщики могут получить консультацию по интересующей их ипотечной программе и оставить заявку на ипотечный кредит ВТБ в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Сарове и Кстове. Далее с клиентом свяжутся сотрудники ВТБ и пригласят в офис для оформления сделки.

«ВТБ предлагает широкую линейку ипотечных программ. Стратегически важным для нас являются клиентоориентированность и цифровизация всех продуктов и сервисов. Мы уверены, что наше сотрудничество с Саровбизнесбанком поможет сделать процесс оформления ипотеки еще более комфортным и доступным для жителей Нижегородской области», – прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

«Одним из главных преимуществ Саровбизнебанка является развитая региональная сеть в Нижегородской области. Клиенты активно интересуются ипотечными программами, и для того чтобы предоставить им лучшие условия, мы решили запустить пилотный проект с ВТБ, который продлится до конца года. Мы считаем, что его запуск позволит не только привлечь клиентов, но в целом повысить качество сервиса для заемщиков. В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис с возможностью получения ипотеки ВТБ в отделениях нашего банка», – отметил Алексей Елагин, президент – председатель правления Саровбизнесбанка.

В настоящее время ипотечный кредит в ВТБ можно оформить как на готовое, так и на строящееся жилье по ставке от 9,2%. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно от 9,6%. Кроме того, клиенты могут оформить или рефинансировать ранее выданный кредит по программе «Ипотека с господдержкой» под 5% годовых.

Всего по итогам семи месяцев 2019 года ВТБ заключил 143 тыс. сделок на общую сумму 351 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на 18%. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 9,3% и на 1 августа превысил 1,55 трлн рублей. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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