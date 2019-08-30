2019-08-30T11:53:47+03:00
Общество

Руководители региона поздравили воронежцев с Днем знаний

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Уважаемые жители области, педагоги, учащиеся!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний!

В нынешнем году этот праздник приходится на воскресенье. А значит, почти у 400 тысяч воронежских учеников и студентов есть дополнительная возможность набраться сил перед очередным учебным годом.

Многим нашим юным землякам он запомнится особенно – свои двери для них распахнут новые здания девяти школ и двадцати одного детского сада. Еще 278 общеобразовательных учреждений встретят воспитанников после капитального ремонта.

Беспрецедентное обновление инфраструктуры, а также повышение качества системы образования сегодня происходит, прежде всего, благодаря реализации в регионе национальных проектов. Органы власти государства и области стремятся создавать условия, чтобы молодежь была интеллектуально развитой, а учительский труд престижным.

Уважаемые педагоги, искренне желаем вам здоровья, терпения, поддержки близких, пытливых и талантливых учеников! А вам, дорогие ребята, юноши и девушки, – счастья, драйва, любознательности, успехов и верных друзей!

С праздником – всех, кто учится и учит!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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