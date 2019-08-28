«Мир, созданный Андреем Платоновым, как наркотик, в него хочется возвращаться»

28 августа исполнилось 120 лет со дня рождения известного воронежского писателя Андрея Платонова. С произведениями этого автора знакомятся еще в школе. Одни мгновенно влюбляются в самобытный язык и стиль его письма, другие - за это же ругают. В любом случае, равнодушным остаться невозможно. О нелегкой судьбе и творчестве нашего земляка в студии радио «Комсомольская правда» (Воронеж, 97.7 FM) мы поговорили со старшим научным сотрудником Воронежского областного литературного музея имени Никитина Ольгой Дворядкиной.

- Стиль Платона - тайна гениального писателя. Конечно, в жизни он так не говорил. Как сформировалась такая манера - загадка. Но это то, что привлекает к его творчеству большое количество читателей, в том числе и за рубежом, - поясняет Ольга Викторовна. – Когда я только начинала читать Платонова, было сложно. Спотыкалась практически на каждой фразе, приходилось перечитывать. Однако как только углубляешься, втягиваешься, то, конечно, открывается такой своеобразный мир. Он удивительно завораживает. Как наркотик, в этот мир хочется возвращаться.

ШУТКА, КОТОРАЯ ДОРОГО ОБОШЛАСЬ

Самым драматичным событием в жизни писателя стал арест сына. 15-летний Платон вместе со своим приятелем в нетрезвом состоянии написали шуточное письмо немецкому корреспонденту, предлагали продать информацию. К сожалению, шутка обошлась дорого.

- Из-за юного возраста Платона приговорили к заключению, а его совершеннолетнего друга расстреляли. Это событие стало огромным испытанием для Платонова. Он писал Сталину и просил пересмотреть дело. Пересмотрели. Сын вернулся, отсидел несколько лет, но уже глубоко больным человеком. Он успел жениться, в семье родился сын Саша, которого он уже не увидел. Арест для Платона оказался смертельным.

БЕЗ КАЖДОГО НЕТ ПОЛНОТЫ

На памятнике Платонову, который расположен на проспекте Революции у красного корпуса ВГУ, есть надпись: «Без меня народ не полный». Ольга Викторовна рассказала, откуда эта фраза и почему именно она там выгравирована.

- Это цитата из рассказа «Жена машиниста». Главный герой произведения - машинист паровоза. И вот этот локомотив - член его семьи. Однажды паровоз сломался, и его отправили в починку. А машинист не может найти себя места. Из дома он бежит смотреть, что делают рабочие. Жена говорит ему, мол, куда же ты? Там и так полно людей. А он отвечает: «Без меня народ не полный!» Вот такой была позиция Андрея Платонова: каждый человек значим, и без каждого нет полноты.

ПЛАТОНОВ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ

Воронежцы могут «прикоснуться» к Платонову в областном литературном музее имени И.Никитина (Плехоновская, 3). Там работает выставка «Андрей Платонов», включающая фотографии, прижизненные издания, в том числе редкая книга стихотворений «Голубая глубина». Экспозиция работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00, в четверг с 12.00 до 20.00. 11 сентября в рамках празднования 120-летия писателя откроется еще одна выставка, на ней будут впервые представлены картины художников: иллюстрации к произведениям писателя.

Кроме того, музей устраивает различные тематические беседы. Обсуждаются сказки Платонова, военные рассказы, тема пейзажа в его творчестве, революции и т.д. Подробнее с графиком встреч можно ознакомиться по ссылке.

- Также в Воронеже проводятся пешие экскурсии по платоновским местам. Их устраивают с начала весны и до поздней осени. Такая прогулка занимает около двух часов. Маршрут строится следующим образом. Старт рядом с улицей Карла Маркса, от спорткомплекса «Юбилейный». Раньше здесь располагалась Ямская слобода, родина писателя. А затем проходим весь проспект Революции, - рассказывает Ольга Дворядкина. - Из ключевых точек: здание, которое называют в народе «Пентагоном», в нем располагался железнодорожный политехникум, где учился писатель. Напротив: один из самых старинных домов Воронежа, он примечательный - голубого цвета. В нем жил товарищ Платонова Владимир Келлер, к нему Андрей Платонович приходил в гости, брал книги. Также проходим здание, где располагалась редакции газеты «Коммуны», в ней печатался наш известный земляк. На здании есть мемориальная доска. И еще важное здание - колледж Ростроповичей. В то время в консерватории проходили музыкальные вечера, а Платонов был активным участником кружка восприятия музыки.

Подробнее о детстве писателя, о руководстве работами по мелиорации и электрификации, о переезде в Москву и творчестве в военное время – в программе Тема дня.