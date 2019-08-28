2019-08-28T19:13:40+03:00
Тема дня-Воронеж
Анна ГРЕБЕНКИНАМаксим ГОРОХОВ

«Андрей Платонов создает удивительный мир, в который хочется возвращаться»

Памятник писателю на проспекте Революции.Памятник писателю на проспекте Революции.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В день рождения известного воронежского писателя вспоминаем о его нелегкой судьбе и наиболее важных вехах творчества

Тема дня - Воронеж: Андрею Платонову - 120.

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28 августа исполняется 120 лет со дня рождения известного воронежского писателя Андрея Платонова. С произведениями этого автора мы знакомимся уже в школе. Одни мгновенно влюбляются в самобытный стиль его письма, другие за это ругают. В любом случае - равнодушным остаться невозможно. О нелегкой судьбе и творчестве нашего земляка мы говорим со старшим научным сотрудником Воронежского областного литературного музея имени Никитина Ольгой Дворядкиной (Викторовна)

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