«Андрей Платонов создает удивительный мир, в который хочется возвращаться»
В день рождения известного воронежского писателя вспоминаем о его нелегкой судьбе и наиболее важных вехах творчества
Тема дня - Воронеж: Андрею Платонову - 120.
28 августа исполняется 120 лет со дня рождения известного воронежского писателя Андрея Платонова. С произведениями этого автора мы знакомимся уже в школе. Одни мгновенно влюбляются в самобытный стиль его письма, другие за это ругают. В любом случае - равнодушным остаться невозможно. О нелегкой судьбе и творчестве нашего земляка мы говорим со старшим научным сотрудником Воронежского областного литературного музея имени Никитина Ольгой Дворядкиной (Викторовна)