«Андрей Платонов создает удивительный мир, в который хочется возвращаться»

28 Авг. 13:03 2019-08-28T19:13:40+03:00

Тема дня - Воронеж: Андрею Платонову - 120. 00:00 00:00

28 августа исполняется 120 лет со дня рождения известного воронежского писателя Андрея Платонова. С произведениями этого автора мы знакомимся уже в школе. Одни мгновенно влюбляются в самобытный стиль его письма, другие за это ругают. В любом случае - равнодушным остаться невозможно. О нелегкой судьбе и творчестве нашего земляка мы говорим со старшим научным сотрудником Воронежского областного литературного музея имени Никитина Ольгой Дворядкиной (Викторовна)