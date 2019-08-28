Стать серфером в Городе-Герое и прогуляться на яхте в компании морских волчиц

На юго-западе Крыма стоит город, каждый камень которого пропитан кровью. Дважды за свою историю Севастополь держал жесточайшую оборону неприятеля. Первый – в Крымскую войну, второй – в Великую Отечественную. Севастопольцы любят свой город, бережно хранят память о тех событиях и с охотой показывают места великих сражений.

Но не все знают, что в Городе-герое можно не только увидеть исторические места, но и весьма активно провести отпуск. Да так, что эмоций хватит на весь оставшийся год.

РЕЦЕПТ ОТ УКАЧИВАНИЯ И КАК ЗАДОБРИТЬ НЕПТУНА

- Если вы знаете, что у вас есть морская болезнь, выпейте за полчаса перед отправлением немного коньяка. Проверенный способ. Ну или таблетку от укачивания, - советуют члены экипажа яхты «Александра».

Судном управляют три морские волчицы – капитан Инга Малышева, Татьяна Тимохова и Светлана Матевушева. Экипаж боевой – каждая принимала участие в крупных соревнованиях. Например, Светлана Матевушева в 2004 году завоевала серебро на Олимпийских играх. Им ничего не стоит определить наветренную сторону, растянуть шкотовые угла парусов по рею или гику, зафиксировать троса на лебедке, дать полный вперед и оставить далеко позади себя мужские экипажи.

Но перед всем этим яхтсмены проводят обязательный обряд задабривания Нептуна.

- Каждый раз мы выливаем в море 50 граммов шампанского или другого алкоголя. Если нет спиртных напитков, то это может быть любая еда. Но обязательно Нептуна надо чем-то задобрить, тогда он не заберет кепки, очки и другие вещи. Да и с яхтой будет полный порядок, - рассказала Татьяна Тимохова.

Женский экипаж стартует из бухты Севастопольская. Татьяна стоит за штурвалом, Инга и Светлана управляются с парусами.

Периодически они просят пассажиров переместиться на другой борт яхты в зависимости от ее крена. Это обеспечивает большую скорость судна, но никак не влияет на его устойчивость. Ее обеспечивает над водой мачта, а под водой мощный киль. Они работают как противовесы, так что даже на крутых виражах яхта не опрокидывается.

А вот качки не избежать. Если не тревожит морская болезнь, то от прогулки можно получить ни с чем не сравнимое удовольствие: микс из яркого солнца, освещающего бриза и соленых брызг. А еще на яхте можно покататься – судно замедляет ход, на корму цепляют крепкую веревку, противоположный конец которой человек за ботом закрепляет на своей руке. «Александра» идет медленно, как бы волоча за собой купающегося.

ЛОВИ ВОЛНУ

Хочется чего-то более экстремального? Недалеко от яхта-клуба в Севастополе учат винд-серфингу и сапсерфингу.

Инструктора помогают чайниками встать под парус: на суше проводят мастер-класс, как становиться на доску, поднимать парус, в какую сторону им рулить, чтобы ускориться или наоборот замедлиться, как сделать поворот. И даже если просто встать на доску получается не с первого раза, а чтобы поднять парус, приходится семь раз окунуться в море, все равно все мучения вознаграждаются сторицей. Во-первых, тем, кто плохо плавает, выдают спасательный жилет. Падать в море в нем не страшно. А во-вторых, рядом с учениками всегда есть инструкторы. Они в случае необходимости поддержат парус, помогут правильно его направить и поймать волну. И тогда можно ослабить хватку, отдаться стихии и просто «парить» над водой.

Сапсерфинг немного проще. Сап – производное от английской аббревиатуры Stand Up Paddle, что означает стоять с веслом. Серфер стоит на доске и гребет веслом. Но сначала его ставят на колени, а, как только появляется уверенность, можно уже подниматься в полный рост. Весло является рулем и опорой, которая помогает скользить по водной глади и устоять при покачивании. На сапе можно совершать неспешие водные прогулки и наслаждаться окружающими пейзажами. В Крыму такой вид отдыха весьма популярен. Он подходит практически всем при любом уровне подготовки.

ИССЛЕДОВАТЬ ГРОТЫ НА КАЯКЕ

То же самое можно сказать и про каякинг. В распоряжение дается судно каяк, по форме напоминающее байдарку. Оно рассчитано на одного или двух человек. Управлять каяком сможет даже ребенок. Например, в Балаклаве в прогулки на каяках папы берут своих детей. По технике безопасности и родитель, и его чадо должны быть одеты в спасательные жилеты. Это не доставляет большого дискомфорта. Зато на каяке можно исследовать всю Балаклаву – с ее чистейшей водой и потрясающими видами на скалы. К слову, именно здесь снимали фильмы «Человек-амфибия», «72 метра», «Водитель для Веры» и многие другие.

Впрочем, и сам городок мало кого оставляет равнодушным. В его гроте находится подземный завод для ремонта и снаряжения подводных лодок, в который одновременно могут войти до семи аппаратов. В одном из его частей находится музей. Сам завод не действует. Кроме того, в Балаклаве сохранилась древняя генуэзская крепость Чембало, а также церковь Двенадцати апостолов 14 века постройки.