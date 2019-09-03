Пять причин поехать в Севастополь

В начале сентября в Севастополе начинается бархатный сезон. Уже не так жарко – температура днем достигает 25-28 градусов, климат суше, чем в Сочи, люди приветливые, море такое же теплое, как воздух, прекрасная еда и натуральное вино… Что еще нужно для идеального отдыха?

В Севастополе можно отдохнуть на любой бюджет и вкус: организовать спокойный или экстремальный отдых не составит труда. Но есть, по крайней мере, пять пунктов, которые каждый турист просто обязан сделать в Городе-Герое.

1.Найти памятник, изображенный на 200-рублевой банкноте.

Памятник затопленным кораблям является символом Севастополя. Его судьба удивительна – монумент пережил смену советской власти, немецкие бомбежки. Памятник появился в 1905 году в честь грандиозного и печального события: в Крымскую войну, чтобы неприятель не вошел в Севастопольскую бухту, русские затопили на его пути свои действующие корабли. По воспоминаниям, солдаты и офицеры от такого зрелища не могли сдержать слез.

После революции большевики пытались свалить стелу. Памятник устоял. Каким-то чудом устоял он и в результате бомбардировок фашистов в Великую Отечественную войну. Город был разрушен, а памятник как будто заговорили.

Девятиметровый монумент представляет собой скалу, из которой возвышается колонна. На ее вершине, расправив крылья, восседает двуглавый орел. Он держит в клювах венок с якорем. Головы бронзового орла венчает большая императорская корона.

Говорят, что в ясную погоду на кончиках крыльев орла можно рассмотреть профили адмирала Павла Нахимова и императора Николая II.

Говорят, что в ясную погоду на кончиках крыльев орла можно рассмотреть профили адмирала Павла Нахимова и императора Николая II.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Где находится: рядом с Приморским бульваром, недалеко от площади Нахимова.

2. Прокатиться на пароме.

Город - Герой имеет вытянутое положение – находится на берегах Севастопольской бухты. Дороги здесь весьма неплохие, но некоторые автомобилям предпочитают передвижение на пароме.

Ходит он каждые полчаса. Билет на поездку на одного взрослого стоит 30 рублей, перевозка автомобиля обойдется в 270 рублей. Маршрут парома – от Артбухты до северной части города. Вся поездка займет около 15 минут. Этого хватит, чтобы рассмотреть достопримечательности с воды. Если повезет, по дороге можно встретиться с подводной лодкой…

Паром ходит от Артбухты до северной части города. Вся поездка займет около 15 минут.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

К слову, этот же путь на машине займет не меньше получаса. А чтобы добраться от Севастополя в Симферополь, потребуется не менее двух часов. Низкая скорость передвижения и заторы возникают из-за поэтапного строительства федеральной трассы «Таврида». Она связывает скоростной дорогой Керчь-Симферополь-Севастополь. После завершения стройки, в 2022 году, время в пути из Города-Героя до столицы полуострова сократится как минимум вдвое.

3. Поесть местных деликатесов - мидий и устриц.

Практически в любом более-менее приличном ресторане Севастополя есть свой собственный авторский рецепт приготовления мидий. Подают их здесь в молочной заправке с мелко нарезанными овощами, с лимоном... Все рецепты хороши.

Кроме того, в окрестностях Севастополя хозяйства выращивают устриц. Благодаря низкой солености Черного моря, мясо моллюсков мягкое и немного сладковатое. Крымчане гордятся, что их устрицы ни в чем не уступают французским. А по цене так и вообще выигрывают – в некоторых рыбных ресторанах устрицы по определенным дням стоят 150 рублей за штуку.

Считается, что белок этого морского деликатеса очень легко усваивается организмом, а содержащиеся в нем полезные микроэлементы являются мощным природным афродизиаком.

4. Выпить крымского вина.

Под устрицы великолепно подойдет белое крымское вино. На полуострове более 10 крупных винных заводов, у каждого из которых произрастают обширные плантации винограда разных сортов, в том числе завезенные из Европы. Идеальным вариантом под моллюски станет рислинг – белое сухое вино с ярким вкусом.

В последние годы в Крыму наблюдается подъем винодельческой отрасли. Заводы устраивают для посетителей экскурсии: сомелье рассказывают, как полностью натуральное сырье – виноград - превращается в вино, показывают «бродильные» емкости, заводят в цеха розлива и винные подвалы. Финальным аккордом экскурсии обычно становится дегустация: после нескольких подходов во вкусовых оттенках красного и белого начинают разбираться даже те, кто вино в принципе редко употребляет.

На фоне виноградников нередко делают фотосессии.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

5. Увидеть спальню знатных генуэзцев, проживавших под Севастополем.

В XV веке на южном побережье Крыма жили итальянцы – переселенцы из Генуи и Венеции. Они занимались торговлей – продавали пряности, русский мех, китайский шелк, квасцы, хлеб, а также обороняли захваченные ими земли. Генуэзцы основали на территории современной Балаклавы крепость Чембало и защищали ее от православного крымского княжества. Потом пришли турки-османы и положили конец итальянскому колонизаторству.

Современные крымчане воссоздали быт генуэзцев по архивным документам до мельчайших деталей. Реконструкторы не только заново построили Крепость Чембало, но и сами стали итальянцами.

Одежда знатной синьоры выдает ее привилегированное положение - на ней длинное платье-сарафан, под которым надета рубашка из дорогой ткани с широкими рукавами. Если их распустить, то манжетами можно подмести пол. Выполнять физическую работу с такими рукавами не просто. Таким образом, знатная модница давала понять, что у нее есть служанка, которая выполняет всю физическую работу по дому.

Жила знатная семья на втором этаже дома-мазанки. В хозяйской спальне стояла огромная кровать, сундук, окно без стекла, но со ставнями, ночной горшок, в углу – небольшой умывальник и зеркало. Его могли себе позволить только очень богатые, как и стекло. На первом этаже хозяйского дома находилась кухня.

В комнате знатных итальянцев также присутствовал ночной горшок.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Аниматоры-реконструкторы не только расскажут про быт генуэзцев, но и научат древним ремеслам: кулинарии, каллиграфии, стеклоделию.

Где находится: Балаклавский район Севастополя, у поселка Первомайка на Федюхиных высотах.