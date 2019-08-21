Под Нововоронежем капитально отремонтировали 16 километров дороги

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершился ремонт трех участков трасс регионального назначения, расположенных на территории двух районов - Хохольского и Каширского: от поворота на село Каменно-Верховка до выхода на М-4 «Дон». Качество работ проверил руководитель областного департамента дорожной деятельности Максим Оськин.

По его словам, эти участки выбрали не случайно. Нововоронеж является стратегическим пунктом, поэтому все подъезды к нему с учетом мнения общественности, пожеланий глав районов и изучения дорожной ситуации были внесены в программу ремонта. Кроме того, обновленная трасса связывает федеральную дорогу М-4 и Воронеж - Луганск.

НА СПУСКАХ И ПОДЪЕМАХ БЫЛИ КОЛЕИ

- Эти участки были построены в 1990-х - начале 2000-х годов и имели значительную степень износа, - рассказал Максим Анатольевич. - Трафик здесь очень напряженный. Деформация полотна, особенно на спусках и подъемах, была настолько сильной, что образовалась колея. По результатам диагностики состояние этой дороги признали неудовлетворительным и непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин проверил качество ремонта.

Общая протяженность отремонтированных участков составила 16 километров. На ремонт потратили 320 миллионов рублей. За два с половиной месяца работы провели масштабные: полностью заменили основание дороги, уложили новый износоустойчивый асфальт, укрепили обочины, установили барьерные ограждения, оборудовали заездные карманы и остановочные павильоны. В течение следующих пяти лет подрядчик по гарантии будет обслуживать этот участок.

НА СТАРОМ ПОДЪЕЗДЕ К НОВОВОРОНЕЖУ СДЕЛАЮТ РАЗРЫВЫ СПЛОШНОЙ

Изменения коснутся и старого подъезда к Нововоронежу, где на протяжении 30 километров полосы движения разделяет сплошная линия без разрывов с островком безопасности метровой ширины.

- Это была вынужденная мера, - рассказал Максим Оськин. - За девять лет на данном участке погибли более ста человек и около 300 пострадали. С тех пор как нанесли эту разметку, трагедий не было. Мы смогли избавиться от аварийности, но получили недовольство автомобилистов.

Идя навстречу водителям, в качестве эксперимента департамент проработал с проектировщиками возможность установления разрывов сплошной линии на шести участках, где это допустимо ГОСТом с учетом рельефа местности. Протяженность разрывов составит километр - полтора. Уже в начале сентября разметку изменят и установят знаки, разрешающие обгон и совершение других маневров.

- После этого проследим за дисциплинированностью водителей и динамикой дорожной ситуации, - отметил Оськин.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА