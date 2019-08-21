2019-08-21T12:16:32+03:00
Общество

Под Нововоронежем капитально отремонтировали 16 километров дороги

В рамках нацпроекта на эти цели потратили 320 миллионов
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На дороге очень большой трафик, поэтому ее включили в нацпроект.На дороге очень большой трафик, поэтому ее включили в нацпроект.
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В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершился ремонт трех участков трасс регионального назначения, расположенных на территории двух районов - Хохольского и Каширского: от поворота на село Каменно-Верховка до выхода на М-4 «Дон». Качество работ проверил руководитель областного департамента дорожной деятельности Максим Оськин.

По его словам, эти участки выбрали не случайно. Нововоронеж является стратегическим пунктом, поэтому все подъезды к нему с учетом мнения общественности, пожеланий глав районов и изучения дорожной ситуации были внесены в программу ремонта. Кроме того, обновленная трасса связывает федеральную дорогу М-4 и Воронеж - Луганск.

НА СПУСКАХ И ПОДЪЕМАХ БЫЛИ КОЛЕИ

- Эти участки были построены в 1990-х - начале 2000-х годов и имели значительную степень износа, - рассказал Максим Анатольевич. - Трафик здесь очень напряженный. Деформация полотна, особенно на спусках и подъемах, была настолько сильной, что образовалась колея. По результатам диагностики состояние этой дороги признали неудовлетворительным и непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин проверил качество ремонта.

Руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин проверил качество ремонта.

Общая протяженность отремонтированных участков составила 16 километров. На ремонт потратили 320 миллионов рублей. За два с половиной месяца работы провели масштабные: полностью заменили основание дороги, уложили новый износоустойчивый асфальт, укрепили обочины, установили барьерные ограждения, оборудовали заездные карманы и остановочные павильоны. В течение следующих пяти лет подрядчик по гарантии будет обслуживать этот участок.

НА СТАРОМ ПОДЪЕЗДЕ К НОВОВОРОНЕЖУ СДЕЛАЮТ РАЗРЫВЫ СПЛОШНОЙ

Изменения коснутся и старого подъезда к Нововоронежу, где на протяжении 30 километров полосы движения разделяет сплошная линия без разрывов с островком безопасности метровой ширины.

- Это была вынужденная мера, - рассказал Максим Оськин. - За девять лет на данном участке погибли более ста человек и около 300 пострадали. С тех пор как нанесли эту разметку, трагедий не было. Мы смогли избавиться от аварийности, но получили недовольство автомобилистов.

Идя навстречу водителям, в качестве эксперимента департамент проработал с проектировщиками возможность установления разрывов сплошной линии на шести участках, где это допустимо ГОСТом с учетом рельефа местности. Протяженность разрывов составит километр - полтора. Уже в начале сентября разметку изменят и установят знаки, разрешающие обгон и совершение других маневров.

- После этого проследим за дисциплинированностью водителей и динамикой дорожной ситуации, - отметил Оськин.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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