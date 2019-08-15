Владимир Нетёсов: «В Воронежской области масштаб уже проделанных в рамках национальных проектов работ впечатляет»

Спикер регионального парламента побывал с группой контроля в Железнодорожном районе Воронежа, где современные школа и детский сад на улице Артамонова, а также школа на улице Фёдора Тютчева должны принять учеников и воспитанников уже 2 сентября нынешнего года.

.

Осмотр начался с посещения общеобразовательной школы на 1224 учащихся в Воронеже на улице Артамонова. Бюджетные ассигнования на реализацию этого объекта площадью более 21 тысячи квадратных метров составили более 572 млн рублей. Здание новой школы отвечает самым современным требованиям. Оно состоит из трех разновысоких корпусов: трех- и четырехэтажного учебного, двухэтажного общественного и одноэтажного спортивного. Блоки связаны вестибюльной группой. Школа отличается эргономичной планировкой, в ней создана безбарьерная образовательная среда.

.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов осмотрел прилегающую территорию с многофункциональной спортплощадкой и современным стадионом, побывал в актовом и спортивных залах, столовой и пищеблоке общеобразовательного учреждения.

На сегодняшний момент готовность этого объекта составляет более 98%. Сейчас на прилегающей территории школы проходит завершающий этап благоустройства, идет подготовка всех помещений для монтажа оборудования и установки мебели.

.

Затем группа контроля осмотрела детский сад на 280 мест, находящийся рядом со школой. Общий объем бюджетных ассигнований на данный объект составил около 217 млн рублей. Строители также рассчитывают сдать дошкольное учреждение в эксплуатацию строго к началу учебного года. Здесь будет 12 групп, половина из которых – ясельные.

.

Детский сад рассчитан на 12-часовое пребывание детей с двухлетнего возраста. Его проект соответствует современным стандартам комфортного пребывания детей в детском саду, способствующим гармоничному и здоровому развитию малышей. В здании детского сада организованы зоны для библиотечной и театрализованной деятельности, будет работать сенсорная комната, изостудия, исследовательские лаборатории, предполагается создание гончарной мастерской.

Этот объект также находится на стадии завершения: здесь идет завоз и установка мебели, мягкого инвентаря и игрового оборудования.

Владимир Нетёсов отметил: школа и детстад возводятся в рамках комплексного освоения территории, и важно, что при этом строительство жилых домов и социальных объектов ведется одновременно.

–Железнодорожный район – один из самых динамично развивающихся в Воронеже. Здесь строится достаточно много жилья, в том числе и социального, а в данном микрорайоне квартиры получают как дети-сироты, так и семьи, по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, жилье приобретают молодые семьи по различным ипотечным программам. Таким образом, граждане, представляющие все социальные слои, получают возможность отдать детей в суперсовременный детский сад и такую же школу, где ребята могут гармонично развиваться, получать знания, необходимые в современном мире, имеют широкие возможности для самореализации. Это положительно влияет на развитие человеческого капитала в регионе, повышает комфортность проживания здесь для всех его жителей не на словах, а на деле.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

Далее участники группы контроля побывали на территории новой школы, рассчитанной на 1101 место, которая откроется к началу учебного года на улице Фёдора Тютчева. Объект, общий объем бюджетных ассигнований на который составляет около 760 млн рублей, сегодня готов примерно на 96%. Чтобы успеть сдать ее точно к сроку, рабочие трудятся в две смены, идет подготовка помещений к установке мебели и инвентаря.

.

Подводя итоги осмотра, Владимир Нетёсов отметил, что Воронежская область с самого начала активно включилась в реализацию национальных проектов. И уже сегодня видны даже на начальном их этапе впечатляющие результаты.

– В 2019 году в Воронежской области откроют рекордное количество новых дошкольных и общих образовательных учреждений. Среди них девять школ, которые примут учеников уже в этом учебном году, и 21 детский сад (8 из них в Воронеже) с ясельными группами, что позволит обеспечить местами примерно 3 тысячи малышей до трех лет. В следующем году мы также будем поддерживать высокие темпы капитального строительства и реконструкции объектов в рамках всех национальных проектов, в том числе, направленных на развитие образования.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

Владимир Нетёсов также отметил, что, несмотря на то, что работы на многих площадках ведутся в рамках графика, регулярные проверки всех объектов со стороны депутатского корпуса областного парламента будут продолжены.