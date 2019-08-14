Воронежцы увидели лучшие российские короткометражки на скорости 4G от Tele2

Шестой ежегодный Всемирный фестиваль уличного кино прошел в Воронеже 10 и 11 августа. Онлайн-кинотеатр под открытым небом принимал всех желающих в городском пространстве «Винзавод» (ул. Кольцовская, 24Д). Более тысячи человек в течение двух дней смогли увидеть работы талантливых отечественных режиссеров. В основной и внеконкурсной программе было представлено 18 кинокартин. Показ короткометражных, но удивительно глубоких и трогающих сердце фильмов оказался возможным благодаря Tele2.

- Мы поддерживаем нестандартный взгляд на привычные вещи. Уже не первый год Tele2 становится партнером фестиваля уличного кино. Он уникален тем, что здесь открытое пространство, нет никаких билетов, а в роли жюри выступают наши зрители, каждый из них может отдать свой голос за понравившуюся кинокартину, - рассказала руководитель департамента маркетинга макрорегиона «Черноземье» Tele2 Ольга Крутских. - Сегодня мы транслируем лучшие короткометражки 2019 года с помощью нашего быстрого 4G-интернета, в качестве которого мы уверены.

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Партнеры фестиваля позаботились о зрителях и сделали просмотр максимально комфортным. Tele2 обустроила площадку удобными сидениями, мягкими пуфами и шезлонгами. Чтобы непогода не помешала кинопросмотру, посетителям раздавали пледы и дождевики. Еще один бонус от оператора ждал всех гостей кинотеатра - бесплатный попкорн. Более приятную и уютную атмосферу и представить себе трудно. Кроме того, абоненты Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» могли приобрести аппетитный набор из чикенбургера и морса от «Винзавода» всего за 100 рублей.

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Приятно порадовали и сами киноработы. Организаторам и партнерам Всемирного фестиваля уличного кино в очередной раз удалось побороть заблуждение, что «короткий метр» - это замысловатый арт-хаус, который может понять только узкий круг людей. Истории про любовь и искренность, жизненные трудности и их преодоление нашли отклик в каждом зрителе.

- На протяжении шести лет к нам на конкурс присылают работы талантливые режиссеры. В этом году их было 700. Мы выбираем десять лучших и отправляем на суд зрителей в фестивальный тур. В этом году в него войдет более тысячи населенных пунктов. В Воронеже фестиваль проходит уже в пятый раз. И традиционно при поддержке Tele2, - отмечает операционный директор фестиваля уличного кино Дарья Петрова. - Нужно сказать, что с каждым годом растет качество контента. Чем больше фильмов мы показываем, тем лучше начинают снимать. Более массового смотра «короткого метра», чем наш фестиваль, в России и в мире нет. Мы отбираем кино, которое «трогает», которое отзывается внутри каждого.

После просмотра, проникнувшись духом уличного фестиваля, с помощью света фонариков и телефонов зрители проголосовали за лучшую работу. В Воронеже победил фильм Никиты Власова «Болванка», который, к слову, участвовал в конкурсе Кинотавра 2019 года.

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Не может не радовать тот факт, что после кинофестиваля летний онлайн-кинотеатр Tele2 продолжает свою работу. До 29 августа по вторникам, четвергам и воскресеньям воронежцы смогут посмотреть популярные фильмы различных жанров, которые транслируются с помощью 4G-сети оператора.

СПРАВКА:

Фестиваль уличного кино впервые прошел на Дальнем Востоке в 2014 году. За шесть лет проект успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. В 2018-ом он собрал более миллиона зрителей из 67 стран мира и завоевал статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны. В этом году при поддержке Tele2 короткометражки покажут в 23 городах России: Архангельске, Белгороде, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Калуге, Красноярске, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове, Смоленске, Сыктывкаре, Туле, Тюмени, Улан-Удэ и Ульяновске.