Воронежцы отпраздновали ремонт двора

Масштабный ремонт дворов, парков и скверов в Воронеже реализуется в рамках комплексной программы благоустройства. Она включает в себя реконструкцию особо значимых и крупных общественных пространств, ремонт дворов многоквартирных домов, предполагает изменение подходов к созданию цветников и многое другое.

– Мы видим запрос горожан на комфортные и современные места отдыха и прилагаем все усилия, чтобы привлечь к их созданию средства вышестоящих бюджетов. Огромную поддержку нам оказывает правительство Воронежской области, в результате мы можем приступать к серьезным проектам реконструкции площади Победы, парка «Орленок» и других территорий. Но я глубоко убежден, что и представители ответственного бизнеса должны активно включаться в благоустройство общественных пространств, – отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Только за прошлый год многие озелененные территории удалось благоустроить с привлечением частных инвестиций. Среди них спортивная площадка на бульваре Ростовский, скверы – «Военных летчиков» (ул. Колесниченко), «Калашникова» (ул. 20-летия Октября), «Программистов» (ул. Кирова) и целый ряд других. Работу по взаимодействию с бизнесом для создания таких комфортных уголков по поручению мэра ведут управы районов и структурные подразделения администрации.

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Ярким примером эффективного взаимодействия муниципальной власти и бизнеса в нашем городе является социально-направленная деятельность нефтехимической компании СИБУР. В этом году компания приняла активное участие в благоустройстве дворовой территории дома 4Б по улице Меркулова.

В присутствии жителей руководитель управы Левобережного района Олег Копытин, генеральный директор воронежского предприятия СИБУРа Илья Корженовский и председатель совета дома Николай Остапчук перерезали красную ленточку.

Руководитель управы Олег Копытин поздравил жителей дома с новой благоустроенной территорией и поблагодарил компанию:

- Сегодня мы видим яркий и положительный пример партнерства муниципалитета и бизнеса. Благодаря программе холдинга «Формула хороших дел», мы вместе смогли провести качественную реконструкцию дворовой территории. Люди помнят, в каком состоянии был их двор до работ, и как он выглядит сейчас. Выражаю благодарность руководству компании и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Проект реконструкции территории разрабатывался с учетом мнения и потребностей самих жителей. В итоге во дворе появились прогулочные дорожки с плиткой, асфальт, скамейки и урны. Кроме того, во дворе поставили современную детскую площадку с игровым оборудованием, а также посадили газон.

Мария САННИКОВА