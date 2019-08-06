Владимир Нетёсов: «Железная дорога вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области»
Спикер облдумы принял участие в торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника «День железнодорожника».
Открыл праздничное мероприятие, которое состоялось в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха г. Воронежа, начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин, который обратился к гостям с приветственным словом и вручил ведомственные награды наиболее отличившимся специалистам.
Затем работников ЮВЖД от имени депутатского корпуса регионального парламента с профессиональным праздником поздравил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он отметил, что Юго-Восточная железная дорога играет ведущую роль в транспортном комплексе региона, является одним из крупнейших налогоплательщиков областного бюджета и вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области.
— Спасибо всем работникам ЮВЖД за самоотверженный труд, ответственность, постоянный поиск новых и нестандартных методов решения важнейших государственных задач, реализацию социальных и благотворительных проектов, — сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
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Особые слова благодарности он адресовал ветеранам отрасли, чей опыт является примером для новых поколений железнодорожников.
В завершение выступления председатель Воронежской областной Думы пожелал коллективу Юго-Восточной железной дороги стабильности и процветания, а также новых трудовых успехов.
Затем Владимир Нетёсов вручил Почетную грамоту Воронежской областной Думы за большой личный вклад в работу по обеспечению транспортными услугами предприятий и населения Воронежской области начальнику железнодорожного вокзала «Воронеж» Юго-Восточной дирекции железнодорожных вокзалов Вадиму Вишневскому.
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В различных торжественных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику работников железнодорожной отрасли, приняли и другие депутаты регионального парламента. Так, заместитель председателя Комитета облдумы по историческому наследию Николай Домнич накануне праздника поздравил и вручил награды работникам Россошанской дистанции пути.
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ИСТОЧНИК KP.RU