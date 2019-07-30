Воронежская пенсионерка, выигравшая 506 млн рублей, переселилась в новый особняк

Одна из богатейших женщин Воронежской области отпраздновала новоселье. Наталья Власова, осенью 2017-го выигравшая в лотерею 506 миллионов рублей, перебралась в новый особняк. Как рассказали местные жители, старый одноэтажный дом, который новоиспеченные миллионеры собирались отремонтировать на первые же выплаты, теперь остался без своих обитателей. Дверь - на замке, хозяева там больше не появляются.

фото: сайт Столото.

Где же поселилась семья? Обошлось без неожиданностей. Власовы не стали уезжать из родного Панино. Они достроили дом на новом участке в другой части поселка. Местные называют его "усадьбой". Правда, новое жилище Власовых - аккуратное двухэтажное строение с гаражом. Никаких, понимаешь ли, античных колонн и бронзовых львов - дом добротный, но относительно скромный. Ранее во время беседы с корреспондентом "КП" муж пенсионерки Александр рассказывал, что переезд планируется летом. Так и получилось.

Вот так выглядел особняк Власовых пару лет назад...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

А вот тот же дом в законченном виде.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Как рассказал один из новых соседей, новоселье прошло тихо, без громкой музыки и фейерверков. Сам переезд тоже нельзя назвать масштабным: старых вещей семья взяла немного. Портрет Ленина, висевший в старом гараже, перекочевал в новый. Перебазировался и добродушный пес, который встречал журналистов и просителей у дверей старого домика.

Верный пес Власовых.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Жительница улицы Ленина, где стоит старый дом, рассказывает, что после баснословного выигрыша она начала вести скрытный, почти затворнический образ жизни. Наталью видят крайне редко, и переезд в новое жилище ее привычек не изменил. Обычно пенсионерку замечают на пассажирском сиденье внедорожника. И в маленьких продуктовых магазинах, и в сетевых супермаркетах, и на почте, где был куплен счастливый билет, забыли, как она выглядит. Видимо, все бытовые заботы взяли на себя родственники.Дочь Натальи Власовой Екатерина также осталась в Панино. В поселке ей купили небольшой домик. Также известно, что семья купила квартиру в Воронеже, приобрела несколько иномарок (далеко не суперкаров - DW Hower и Hyundai Creta) себе и родственникам, помогла погорельцам и пожертвовала определенную сумму церкви.

Автостанция, где Наталья Власова продавала пирожки.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Отметим, что в этом году Власовы снова путешествовали. Как и в прошлый раз, отправились они не в Абу-Даби, не в Монако и даже не в какую-нибудь захудалую Ниццу. Миллионеры ездили в Крым. Что тому причиной: патриотический настрой или желание сберечь деньги?Сказать трудно.

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