Штаны, фуфайка и туалет на улице: как живут воронежцы, выигравшие в лотерею 506 млн рублей

Напряженный взгляд устремлен в монитор. Руки нервно сжимают заветный билетик. Ну, может быть, сегодня? Первый шар – совпадение, второй, третий…Осталось дождаться последнего…От страха закрываешь глаза. Пальцы на всякий случай скрещены. В ушах звонкий голос ведущего. Сейчас он может решить твою судьбу! Стоит назвать лишь нужную цифру. Дыхание замирает. И……Совпадение! Удача! Победа! Новая жизнь!

1 января миллионы россиян мечтали оказаться на месте описанного нами счастливчика. Ведь лотерейщики разыгрывали миллиард рублей! На этот раз повезло двум россиянам – водителю из Екатеринбурга и пенсионеру из Санкт-Петербурга. Они выиграли по 500 млн рублей. Сейчас к ним приковано внимание страны. И пока все неравнодушные следят за жизнью в момент разбогатевших россиян, «КП» решила наведаться в Панино. Поселок в Воронежской области, где живет пенсионерка Наталья Власова. В ноябре 2017-го она стала первым обладателем рекордного джекпота - 506 млн рублей.

«НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛИ БЕЗ ФЕЙРВЕРКОВ»

Адрес Власовых - уже ни для кого не секрет. За прошедших год у дверей того самого синенького дома (его семья планировала отремонтировать сразу после получения денег) побывали толпы просителей. Несмотря на это двор никто так и не огородил. Гараж, на задней стене которого висит огромный портрет Ленина, открыт. Машины – нет. Входная дверь на веранду обмотана шнурком. Даже псы, которые раньше встречали у дома, куда-то исчезли. Стучим. После продолжительного ожидания так никто и не появляется.

- Они до сих пор тут живут. Наверное, по делам отъехали. Новый год тоже в старом доме встречали. Без фейерверков и салютов, - поясняет соседка. – Вроде никаких серьезных изменений не произошло. В новый дом еще не перешли, хоть с виду здание и кажется построенным. Мы недавно проходили по той улице – видели.

На улице, где живут Власовы, ничего не изменилось.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По словам местных, Власовы окончательно похоронили мысль куда-либо переехать из Панино.

- Катьке (младшая дочь – ред.) купили дом тут же – на соседней улице. Не очень большой, не новый. Средненький такой. Она не работает. С мужем гражданским живет и дочкой. Еще говорят, две квартиры купили в Воронеже, но их никто не видел. Сашка (муж пенсионерки – ред.) все время здесь. А сама-то Наталья Петровна вроде летом в Крыму отдыхала. В общем, дали деньги или нет: а живут теперь они с квартирами да машинами.

Также рассказывают соседи, что продолжают к дому Власовых подтягиваться страждущие.

- Приходила какая-то молодая просила денег на квартиру дочери. Помогли или нет – не знаю. А вот погорельцам вроде дали 150 тысяч. Ездили даже на место, смотрели дом.

- Церкви местной помогают, - добавляет еще одна соседка. – А не уезжают, потому что преданы своей малой родине.

К сожалению, попасть в храм нам не удалось.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

«РУГАТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕ С КЕМ»

Единственный в поселке храм в час дня почему-то оказался закрыт на несколько замков. Но мы все же решили посетить другие ключевые точки, без которых не проходит ни одно путешествие в Панино, – почта (где пенсионерка купила счастливый билет), автовокзал (где раньше продавала пирожки), суд (здесь раньше работала ее дочь). Бывшие коллеги Кати надежно оберегают подробности ее жизни. Девушка на проходной в суде рапортует:

- За распространение личной информации предусмотрена ответственность. Адрес места жительства ее родителей известен. Подробности жизни Екатерины можно узнать у них. Она старается ни с кем не общаться, чтобы информация не просачивалась посторонним. К нам, свала богу, тоже не приходит. Может, через пару лет все и забудут, что она у нас работала.

Почта, где был куплен счастливый билетик.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

На почте, где был куплен заветный билетик, Наталью Петровну тоже не видят. Квитанции оплачивать не приходит.

- Даже не знаем, как она пенсию получает. Скорее всего, на карту, – рассказывают сотрудники почты. – Что с лотерейными билетами происходит? Покупают, как и раньше. Подорожали они только с октября.

Еще недавно здесь каждый день видели Наталью Петровну.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Автовокзал, где раньше продавала пирожки Наталья Петровна, все также обшарпан, но популярен среди «торгашей». На вопрос, где можно угоститься панинскими пирожками, дамы с шалью на плечах из-за стекла вразнобой указывают на торговые точки неподалеку. Самая главная добавляет:

- И сюда, прям на автостанцию, то и дело приходят всякие. Бизнес не пустует. А Власовой зачем же теперь печь? У нее миллионы!

Автостанция в Папино - место атмосферное.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В этот момент в здание заходит женщина в черном пуховике и ярко-красной шапке. В руках у нее - большая клетчатая сумка, в которой осталось всего лишь три пирожка. Раньше они вдвоем колесили по Панино с Натальей Петровной.

- Конкуренция была у нас... Ну а теперь ругаться не с кем.

Коллега Натальи Власовой скучает без конкурентки.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

«КУПИЛИ И ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДОМ РОДСТВЕННИКАМ»

Отправляемся к новому дому Власовых. По сравнению с картиной, которую мы наблюдали прошлой весной, изменения есть. Участок огородили забором из профлиста. На самой земле вместо котлована теперь возвышается двухэтажный дом. Квадратная коробка из желто-коричневого кирпича вырисовывается на фоне снега, завалившего весь двор и крышу здания. Повсюду на участке и в небольшой пристройке с внутренней стороны двора виднеются стройматериалы и соответствующие инструменты. Даже с улицы понятно, что дом еще не достроен.

В новый дом Власовы могут переехать к лету.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Молодой человек, расчищающий снег в соседнем дворе рассказывает:

- Работы еще, наверное, много. Строятся спокойно, потихонечку. Как обычные люди. Видимо, неважно, сколько у тебя денег: Россия есть Россия. Ванные на второй этаж золотые не носят. Общаются, нормально, родители мои давно знают Власовых. Вряд ли их испортили деньги. Но мы то к ним сильно не лезем, - рассказывает парень. – Вон у меня мать тоже в лотерею постоянно играет. Но кому-то суждено выиграть, а кому-то нет. А вот этот дом, - молодой человек показывает на соседей с другой стороны, - родственников дяди Саши. Его они купили готовым и перестроили, отремонтировали. Он (тот самый дядя Саша), видимо, сейчас здесь. Его машина стоит у гаража.

«У ПОЛОВИНЫ РАЙОНА ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЭТОТ ВЫИГРЫШ»

Приближаемся к обитому желтым пластиком дому. Звонок на двери калитки. Ждем. На пороге появляется небольшого роста круглый мужчина.

- Открыто. Проходите! – нейтрально кричит он. Все бы ничего. Да вот из-за его спины выглядывает тот самый дядя Саша – муж Натальи Власовой, который в прошлый наш приезд, напал на коллегу с черенком от лопаты. Поэтому прохожу в коридор с небольшой опаской.

- Если что, палка у меня в машине. Одного в прошлый раз чуть не догнала. Жаль…- смеется мужчина, сдвигая шапку на затылок. – Мне то за это что будет? Отсижу 15 суток – ерунда. Вам что надо? Узнать, как мы живем? Нормально! Дом строится, да. Но что в нем происходит - не знаю.

В холодном коридоре стоим вдвоем с Александром. Хозяин удалился сразу, как только понял, по какому вопросу пришли.

- Внутри в доме в новом ничего не отделано, - продолжает муж миллионерши. - Очень много работы. Золотого унитаза нет. А в старом доме – туалет вообще на улице. Строиться будем до лета точно, тогда и подумаю, переходить из своего в этот или нет! Люди пусть думают, что хотят! Я тут родился, жил, тут и останусь.

Не выдержав, к нам присоединяется сестра Александра – Татьяна (хотя почему-то сами собеседники напрочь отказываются признавать родство).

- Давно уже пора забыть про все это. Катя никуда не переехала. Живет в Панино. Домик купили обычненький. Не супер там какой-то. Сами строят тоже видели какой! Поезжайте по улице посмотрите на другие. По нашим местным меркам он вообще не выделяется. Что на нем самом надето тоже видите? Штаны да фуфайка! Домов в Крыму у них нет! Как все было, так и есть! Вот вам и выигрыш. Уж теперь сами решайте, какой он, - решительно заявляет женщина.

Вот такую машину выбрал для себя миллионер.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Через год приедете, через два – все также будет. Ну, разве что реально дом доделаем, - добавляет мужчина.

- Ничего такого, - руки женщины описывают в воздухе полукруг, - у них нет! Все как у людей. Вы сходите в центр к нам, посмотрите какие машины стоят! Не его «китайка», - сестра указывает на «Ховер», который стоит у ворот. – Хоть бы раз приехали и посмотрели, как начальники наши живут. Какие дома себе отгрохали! У полрайона денег больше, чем этот выигрыш. Для нас нищих – это деньги. А если бы 90-е? Люди ведь разные, что бы уже с ними сделали?

Пока мы беседуем, у дома тормозит «Лада», из которой вываливается огромный мужчина.

- Разогнать кого? – спрашивает у хозяина, который откуда ни возьмись появляется перед домом. Тот на пару секунд задумывается, а потом машет знакомому рукой: не надо, мол. Сами уйдут.

- Кто сюда только не приезжает, - объясняет муж Татьяны. - Недавно был один... Наглый такой. Подъехал на машине миллионов за десять. Говорит: «Мне не хватает на бизнес тридцать миллионов, подкиньте!» Причем просто так просил. Безвозмездно.

После этого диалога настроение мужчины резко портится, о чем он сразу же нас оповещает:

- Все, пошли, надоели!

Жизнь в Панино полна контрастов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Как пояснили в пресс-службе «Столото», проверка подлинности билета занимает до 45 дней. После чего победителю выплачивается выигрыш. В случае скромных сумм, выплаты проходят быстрее. Но когда выигрыш крупный, требуется время. Здесь же идет речь о рекордном выигрыше в истории государственных лотерей - 506 миллионов.

По официальной информации «Столото», вся сумма (за вычетом налога в размере 13% - выигрыш по закону приравнивается к обычному доходу физического лица) была выплачена победительнице в полном объеме в течение 2018 года.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НЕ ПОЛУЧИТ НИ КОПЕЙКИ

Как пояснили в УФНС по Воронежской области, если выигрыш перечислили уже с вычетом налога, то самой победительнице заполнять декларацию и отчитываться перед налоговой не придется. Этим займутся организаторы. И в связи с этим возникает интересный момент: налоги уйдут в то муниципальное образование, где зарегистрирована лотерея. Таким образом Воронежская область и в частности Панинский район не получат ни копейки от рекордного выигрыша нашей землячки.

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