2019-07-29T13:05:19+03:00
Происшествия

«Мечтаю снова бегать»: как живут жертвы громких воронежских аварий

Горожане чувствует последствия тех страшных событий, спустя и три года, и пять лет
Анна ПОПОЛИТОВА
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Красная иномарка, ставшая источником бед для Галины Грошевой.Красная иномарка, ставшая источником бед для Галины Грошевой.
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За последний месяц в Воронеже произошло несколько десятков ДТП с участием пешеходов. Одно из самых громких случилось 6 июля на Московском проспекте: 18-летний водитель на «Мерседесе» сбил парня, после чего машина свалилась с эстакады. Пешеход, 19-летний Дмитрий, погиб на месте. «КП-Воронеж» пообщалась с жертвами других громких аварий, произошедших в нашем городе.

«Компенсацию от виновника аварии все еще ждем»

Летом 2016-го Галина Грошева собиралась с сыном на пляж. У водителя такси не было сдачи. И она пошла в магазин через дорогу, чтобы разменять купюру. Но обратно женщина не дошла: на переходе у Памятника Славы на крайней левой полосе ее сбила машина. Автомобиль летел на огромной скорости, несмотря на то, что две правые полосы стояли и пропускали Галину.

- Я не видела машины, не чувствовала момента столкновения. Очнулась на земле, не понимая, что всем этим людям от меня нужно. Пыталась встать и звала сына. Доктор, который оказал первую помощь, объяснил, что меня сбили. Я услышала, как кто-то сказал, что приехали «скорая помощь» отвезет сына домой. Тогда я, видимо, успокоилась и отключилась. Пришла в сознание уже в реанимации после операции, - вспоминает Галина Грошева.

Удар был настолько сильным, что женщине почти оторвало левую ногу. Врачам пришлось ампутировать ее выше колена. После этого Галину ждали три месяца реабилитации в больнице и еще две операции. С сыном произошедшее она не обсуждает:

- Сначала я пыталась спросить у него про сам момент ДТП, но он замыкался и говорил общими фразами. Поэтому больше не стала заводить об этом разговор.

Галина Грошева. Фото: из личного архива.

Галина Грошева.Фото: из личного архива.

Сейчас Галина работает бухгалтером, водит машину и не перестает радоваться добрым людям вокруг. Говорит, что благодаря поддержке друзей и родных, может достойно переносить все трудности. Но главные проблемы еще впереди:

- Скоро мне нужно будет менять протез - придется тесно общаться с ФСС. А это - то еще «веселенькое» занятие, - объясняет Галина. - Первый протез мне поставили за 850 тысяч рублей, а государство возместило только 350. А еще в прошлом году на комиссии я сказала, что мне нужен хороший модульный протез с внешним источником питанием. Но оказалось: его дают только тем, кто освоил приспособление попроще, на котором ходить труднее. Вот где логика?

Новый протез очень нужен Галине, ведь она мечтает бегать. До аварии в ее жизни всегда был спорт, и женщина очень надеется, что он вернется.

Компенсацию от виновника аварии она все еще ждет. Напомним, больше месяца поисками лихача никто не занимался, пока близкие пострадавшей не забили тревогу.

- Ему дали три года лишения свободы условно, три года лишения водительских прав и 1 миллион рублей моральной компенсации. Как сказал адвокат, это максимальное наказание по статье. Два года уже пролетело, а господин, что меня сбил, видимо, не собирается возмещать моральную компенсацию, - рассказывает Галина Грошева. - Но на то, чтобы требовать эти деньги, у меня нет ни времени, ни моральных сил.

«Верим, на выпускной в 11 классе пойдем сами!»

Софья переходила дорогу по пешеходному переходу возле ТРЦ «Град» в мае этого года. На последней полосе ее сбила машина. Автомобиль летел на полной скорости, от удара 15-летняя девочка перевернулась в воздухе. Несколько дней она провела в коме.

По словам Александры, мамы пострадавшей, последние сохранившиеся воспоминания школьницы - за несколько дней до аварии. После этого она смутно помнит только реанимацию. Говорить о произошедшем, а тем более смотреть видео ДТП Софья не может.

- Ей удалили селезенку, теперь приходится соблюдать диету. Ближайшее время ходить дочери нельзя. Еще у нее не работает кисть левой руки. Но для своих болячек она чувствует себя «бодрячком» и верит в лучшее, - рассказывает мама. - Пережить такое было нелегко. Но самое трудное позади.

Через секунду Софью собьет машина.

Через секунду Софью собьет машина.

Софья учится в Рамонском районе, до аварии занималась танцами. Теперь ей предстоит долгая реабилитация. Врачи уверяют, что девочка со всем справится, если не будет падать духом. Соня попала на свой выпускной из 9 класса: прямо в день выписки, на коляске.

- В 11-м сама пойдет, - уверена Александра. - Ждем только, когда кости срастутся.

О виновнике аварии женщина много не говорит. Она уверена, что с ним разберется суд. Напомним, за рулем был 56-летний воронежец. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание - два года лишения свободы.

«После аварии помогаю ловить пьяных водителей»

9 марта 2014 года Иван Русинов вместе с друзьями был в кафе «Дон Кихот». В ту ночь 28-летний мужчина наехал на людей, стоявших у входа в заведение. В крови водителя обнаружили следы алкоголя и наркотиков. В результате пять человек погибли, еще 13 получили травмы. Иван Русинов был в их числе. Он попал в отделение нейрохирургии.

- До удара я стоял в паре метров от входа, разговаривал с друзьями. Все произошло за доли секунды: помню только блик фар, - рассказывает мужчина.

Рваная рана языка, дисторсия шейного отдела, сотрясение средней тяжести, рана на шее, разрыв связок на стопе, ушибы и ссадины - вот какие травмы получил воронежец в ту ночь. Они и сейчас дают о себе знать: время от времени его мучают боли в голове и шее.

- Попадание в больницу, волновало меньше всего. Я был жив. Сложнее было осознать, что там погибли мои близкие друзья, - признается Иван.

Кафе на Богдана Хмельницкого, где случилась эта жуткая авария. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Кафе на Богдана Хмельницкого, где случилась эта жуткая авария.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

На месте аварии скончались двое его товарищей. По словам мужчины, пережить случившееся помогали все по чуть-чуть: и друзья, и семья, и работа. После аварии воронежец стал активистом общественной организации «Дорожный контроль»: теперь он сам ловит безответственных автомобилистов.

- Наша задача - выявлять пьяных водителей и передавать их в руки сотрудников ГИБДД, - объясняет Иван. - Занимаюсь этим в свободное от работы время или по вызову.

К сожалению, не со всеми жертвами аварий мы теперь можем поговорить. Для многих из них жизнь делится на «до» и «после». И чаще всего они в этом не виноваты. «КП-Воронеж» призывает водителей помнить о том, насколько пешеход беззащитен перед автомобилем. Не становитесь автором еще одной страшной истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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