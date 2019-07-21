Можно ли моргать дальним, предупреждая о "засадах" ГИБДД

Моргнул "аварийкой" - "спасибо". Помигал дальним светом - "впереди инспекторы". Посигналил - выругался или поторопил. Эти и другие сигналы формируют негласный автомобильный этикет. Как он соотносится с правилами дорожного движения?

Не гуди, гуди, гуди

Проще всего дело обстоит со звуковыми сигналами. Согласно ПДД, они могут применяться либо для предупреждения об обгоне вне населенных пунктов, либо для предотвращения аварии. В других случаях (даже при обгоне в черте города!) водителю грозит ответственность по статье КоАП РФ 12.20 - предупреждение или 500 рублей штрафа.

Стоит отметить, что российские автомобилисты относительно "молчаливы". В горных странах редко идут на обгон без короткого гудка. Кроме того, им приветствуют знакомых (и незнакомых). В южной Азии вообще сигналят без особого повода: "Я есть! Не прыгайте под колеса".

Моргалы выколю!

В теории, ту же самую статью КоАП ("Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки") могут применять к разнообразным "морганиям". Однако в российских правилах нет на них прямого запрета. Более того, в ряде случаев они допустимы.

Скорее вас оштрафуют за отсутствие света, чем за переключение с ближнего на дальний.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Например, в пункте 19.2. есть следующие слова: "дальний свет должен быть переключен на ближний... если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого". А в пункте 19.11 значится, что "кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет" может использоваться "для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним". Сотруднику ГИБДД будет трудно доказать, что вы использовали световые приборы без веской причины.

С "аварийкой" - еще проще. Согласно пункту ПДД 7.1, она должна использоваться "при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена" или, например, "при ослеплении водителя светом фар". Откровенно говоря, вряд ли хоть один инспектор будет задавать лишние вопросы по поводу аварийной сигнализации.

По поводу "аварийки" вопросы вряд ли возникнут.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

"Что тут такого?"

Кстати, что думают об этом сами гаишники? Спросили у Юрия Беденко, инспектора ДПС, майора полиции.

- Инспекторы спокойно относятся к таким сигналам автомобилистов. Водители предупреждают друг друга, что на этом участке за порядком следят сотрудники ГИБДД - что тут такого? Дальнобойщики также сообщают друг другу о дежурстве инспекторов, только по рации. И нередко мы оперативно получаем по этому каналу информацию о различных дорожных происшествиях.

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