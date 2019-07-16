2019-07-15T23:31:50+03:00
Авто

Западня в правилах: можно ли пересечь сплошную, чтобы объехать ДТП

Встречная или обочина? Спросили у инспектора
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Зеленый и красный автомобили замерли после аварии. Что делать синему? Схема: конструктор "Автокадабра".Зеленый и красный автомобили замерли после аварии. Что делать синему? Схема: конструктор "Автокадабра".
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На дороге возможна ситуация, из которой трудно выйти без нарушения. Представим, что вы едете по двухполосной дороге, направления которой разделяет сплошная. И вот прямо перед вами происходит мелкое ДТП. Что делать дальше? И слева, и справа – ровные белые линии без намека на разрывы...

Несомненно, столкнувшиеся автомобили можно трактовать как «препятствие». Соответствующий термин есть в правилах дорожного движения. Помимо неработающих или поврежденных авто к препятствиям относят дефекты проезжей части и разнообразные посторонние предметы. Отметим, что образовавшийся впереди затор считаться препятствием не может, как и автобус, затормозивший у остановки.

Единственное, чем обрадует автомобилиста этот термин – снижение штрафа за выезд на встречную через сплошную. Если вы это делаете по собственной прихоти, платить вам 5000 рублей или расставаться с правами на срок от четырех до шести месяцев. Если нарушение происходит во время объезда препятствия, штраф составит от 1000 до 1500 рублей.

Обочина в такой ситуации тоже не спасет: готовьте 1500 рублей штрафа!

В большинстве случаев можно сразу же отбросить идею сдать задним ходом до ближайшего разрыва сплошной. Пересечете пешеходный переход или остановку, докатитесь до перекрестка – и снова совершите нарушение. За него придется заплатить 500 рублей. Кстати, движение задним ходом на автомагистрали наказывается серьезнее – 2500 рублей штрафа.

Что же делать в реальной ситуации? Спросили у инспектора ДПС, майора полиции Юрия Беденко.

- Если вы будете уверены, что никому своим маневром не помешаете, то поедете по обочине или, когда она закрыта ограждением, пересечете сплошную. Нужно помнить: если эти нарушения зафиксируют другие участники движения и сообщат в органы, то в вашем отношении заведут административное дело, и вы будете привлечены к ответственности. Что делать в соответствии с законом? Дожидаться сотрудников ГИБДД, которые составят схему аварии. Или же надеяться на то, что участники движения будут оформлять ДТП по европротоколу: зарисуют схему, сфотографируют расположение автомобилей и освободят проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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