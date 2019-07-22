2019-07-22T17:41:53+03:00
Общество

Мэр Воронежа:"Москва безвозмездно передаст городу 15 троллейбусов"

Об этом на планерке в мэрии в понедельник, 22 июля, рассказал глава города Вадим Кстенин
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В его адрес пришел ответ от заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова о том, что в настоящее время ГУП «Мосгортранс» имеет возможность передать на безвозмездной основе 15 троллейбусов, бывших в эксплуатации.

Идею передать столичные автобусы в Воронеж подсказали представители общественности. Их инициативу поддержали в администрации города и правительстве области. Соответствующий запрос органы власти направили в мэрию Москвы. К сожалению, на тот момент свободного подвижного состава для передачи не было – все троллейбусы были задействованы на маршрутах. Тем не менее, работа продолжилась.

– Если есть возможность получить что-то для горожан, то администрация Воронежа не останавливается, даже получив обоснованный отказ. Мы продолжили переписку и взаимодействие с мэрией Москвы. В результате коллеги готовы безвозмездно передать городу троллейбусы, – отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

По поручению главы города в столицу были командированы представители управления транспорта для предварительного осмотра и отбора подвижного состава. Перед чиновниками стояла задача определить и зарезервировать для Воронежа троллейбусы, находящиеся в лучшем техническом состоянии. Например, прошедшие своевременный капремонт.

.

.

Он поручил руководителю управления имущественных и земельных отношений Сергею Завьялову в четкой координации с профильными структурными подразделениями мэрии столицы проработать передачу имущества городу.

В свою очередь руководитель управления транспорта Сергей Латынин доложил главе города, что подвижной состав осмотрен: выбраны троллейбусы в хорошем техническом состоянии – 2003-2007 года выпуска, прошедшие капремонт и работающие в настоящее время на линии.

Вадим Кстенин отдельно остановился на модификациях подвижного состава – они должны быть знакомы ремонтному и эксплуатирующему персоналу муниципального предприятия. Сергей Латынин заверил мэра, что именно такие троллейбусы и отбирались для работы в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Воронеже школьницу «достают» звонками коллекторы, требующие чужой долг
Санаторий имени Дзержинского подготовил специальное предложение для семейного отдыха
Мэр Воронежа:"Москва безвозмездно передаст городу 15 троллейбусов"
В Воронеже пройдет трезвый праздник
Семья воронежского мальчика, погибшего в песчаном карьере, получит компенсацию
В Воронеже врачи спасли пациентку с 200-граммовыми камнями в единственной почке
В Воронежской области мужчина угнал «пятерку» в заброшенном санатории и застрял в овраге
Месиво из машин: в Воронежской области в аварии ранены женщина и девочка
В Воронежской области за 78 млн отреставрируют фасады усадьбы Веневитиновых
Воронежский «Факел» объявил о просмотре всех футболистов 16 и 17 лет
У воронежца на железной дороге обворовали контейнер
Под Воронежем открыли пешеходный мост «Кораблик», протараненный грузовиком
В Воронеже в День ВМФ пройдут необычные соревнования по гребле на лодках «Дракон»
В Воронежской области за полгода цены повысились на 2 процента
«РВК-Воронеж» вручил дипломы лучшим выпускникам ВГТУ
Жителя Воронежской области посадят на 10 лет за сбыт наркотиков
В Воронежской области бывшего охотника могут посадить на 5 лет за незаконное хранение пороха
Экс-директору воронежского музея "Костенки" не удалось восстановиться в должности
В Воронеже во время ремонта мосты на улицах 9 января и Ленина перекроют только на 4 месяца
Под Воронежем внук избил и ограбил своего 90-летнего деда
Уголовное дело виновника аварии вертолета под Воронежем закрыли
Экс-глава департамента культуры Воронежской области похитила часть денег, выделенных на один из фестивалей в 2019 году
В Воронежской области завели 15 уголовных дел о невыплате зарплаты
Кому из воронежцев отключат горячую воду с 24 июля
Болельщики воронежского «Факела» получат бесплатные билеты на матч с «Балтикой» за лучшие вопросы Роману Асхабадзе
Экс-руководителя департамента культуры Воронежской области подозревают в крупном мошенничестве
На воронежский фестиваль "Город-сад" собираются потратить около 26 млн рублей