Мэр Воронежа:"Москва безвозмездно передаст городу 15 троллейбусов"

В его адрес пришел ответ от заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова о том, что в настоящее время ГУП «Мосгортранс» имеет возможность передать на безвозмездной основе 15 троллейбусов, бывших в эксплуатации.

Идею передать столичные автобусы в Воронеж подсказали представители общественности. Их инициативу поддержали в администрации города и правительстве области. Соответствующий запрос органы власти направили в мэрию Москвы. К сожалению, на тот момент свободного подвижного состава для передачи не было – все троллейбусы были задействованы на маршрутах. Тем не менее, работа продолжилась.

– Если есть возможность получить что-то для горожан, то администрация Воронежа не останавливается, даже получив обоснованный отказ. Мы продолжили переписку и взаимодействие с мэрией Москвы. В результате коллеги готовы безвозмездно передать городу троллейбусы, – отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

По поручению главы города в столицу были командированы представители управления транспорта для предварительного осмотра и отбора подвижного состава. Перед чиновниками стояла задача определить и зарезервировать для Воронежа троллейбусы, находящиеся в лучшем техническом состоянии. Например, прошедшие своевременный капремонт.

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Он поручил руководителю управления имущественных и земельных отношений Сергею Завьялову в четкой координации с профильными структурными подразделениями мэрии столицы проработать передачу имущества городу.

В свою очередь руководитель управления транспорта Сергей Латынин доложил главе города, что подвижной состав осмотрен: выбраны троллейбусы в хорошем техническом состоянии – 2003-2007 года выпуска, прошедшие капремонт и работающие в настоящее время на линии.

Вадим Кстенин отдельно остановился на модификациях подвижного состава – они должны быть знакомы ремонтному и эксплуатирующему персоналу муниципального предприятия. Сергей Латынин заверил мэра, что именно такие троллейбусы и отбирались для работы в Воронеже.