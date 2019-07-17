Что получат воронежцы от повышения тарифа на содержание жилых домов

В понедельник, 15 июля, руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской области озвучила предложение о поднятии тарифа на содержание жилых помещений – платы по первой строке квитанции. По мнению чиновников, для того, чтобы УК качественно выполняли свою работу, плата с квадратного мера должна быть не менее 15-18 рублей.

«Комсомолка» поинтересовалась, как к инициативе ГЖИ отнеслись воронежцы.

УК – «ЗА»

Конечно, управляющие организации предложение чиновников поддержали.

- Группа компаний «ПИК-Комфорт» управляет в Воронеже более чем 2800 многоквартирными домами. 70% из них имеют возраст старше 40 лет, - Андрей Гнездилов, технический директор ГК «ПИК-Комфорт» в Воронежской области. - Практически ни в одном из них ни разу не проводился капитальный ремонт. Это значит, что такие дома дороги в обслуживании и практически ремонтонепригодны. Более 230 МКД имеют плату до 10 рублей за квадратный метр, остальные – около 13 рублей. При таком тарифе по «первой строке» никто не сможет гарантировать жителям таких домов полный набор услуг – только поддержание работоспособности систем и ликвидацию аварийных ситуаций. Безусловно, тарифы на обслуживание жилого фонда должны соответствовать актуальной стоимости работ и стройматериалов. На 18 рублей с квадратного метра уже можно запланировать ремонты по восстановлению дома. По крайней мере, не сразу, но с таким тарифом есть шанс собрать сумму, необходимую для замены участков труб или кровли, которые находятся в предаварийном состоянии и выполнить весь комплекс работ до того, как участок даст сбой. Многие наши жители оглядываются на новостройки, где на придомовой территории газоны, детские площадки, парковки, цветники. Но заметьте, и тариф там, несмотря на то, что дома абсолютно новые и пять лет находятся на гарантии у застройщика, более 20 рублей с квадратного метра. При этом, за дополнительные услуги, такие как охрана, видеонаблюдение, собственники нового жилья платят отдельно.

А ЖИЛЬЦЫ - ПРОТИВ

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения утверждается общим собранием жильцов, простым большинством голосов (50+1) и не может пересматриваться чаще одного раза в год.

- Мне УК каждый год предлагает собирать жильцов для принятия решения о повышении тарифа, - рассказал Артур, старший по дому на улице Героев Стратосферы. – В предыдущие годы мы передавали им протокол о том, что не видим основания для повышения тарифа. У каждой УК есть свой прейскурант цен на выполнение работ по обслуживанию дома. Его нам предлагали на общее собрание. На основании этого документа мы принимали решение, повышать тариф или нет.

Вообще, жильцы крайне неохотно идут на повышение тарифа. Это не новость. Доходы горожан в последнее время только падают, а цены растут. При этом, однако, жильцы предъявляют претензии к качеству проводимых УК работ.

- Например, мне поступают жалобы на работу уборщицы, - продолжает Артур. – Она получает 3000 рублей в месяц. Убрать до блеска каждую неделю восемь подъездов одному человеку практически невозможно. Жильцы, в основном пенсионеры, говорят, что на лестницах грязно. Говорю: давайте по уборщице на каждый подъезд. Тогда будет чище, но дороже. На повышение платы они не соглашаются.

ПОВЫСИМ ПЛАТУ, И БУДЕТ ВСЕМ СЧАСТЬЕ?

Окончательный перечень работ по обслуживанию общедомового имущества различается у каждой УК. Но есть минимальный, обязательный список, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 15.12.2018) "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения". В нем три блока работ: по содержанию несущих и ненесущих конструкций (фундамента, стен, кровли, обеспечение тепло и шумоизоляции, ремонт подъездов), оборудования и инженерных систем (мусоропроводов, вентиляции, тепловых пунктов, водо-, электро-, газо- и теплоснабжения, ремонт лифтов), а также работы по содержанию иного общего имущества (уборка подъездов и дворов, очистка контейнерных площадок, проведение дератизации и дезинсекции помещений).

Кроме того существует приложение №4 к постановлению Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилфонда», в котором в перечне работ по содержанию жилфонда прописано также устранение несущественных поломок водопроводных, канализационных и отопительных систем во всем доме, включая квартиры.

Однако в реальности добиться абсолютного выполнения этих требований от управленцев, по мнению юристов, нереально. И даже не потому, что плата по первой строке мала. Например, Андрей Смирнов, считает, что жильцы могут через суд добиться от УК денежной компенсации, но избавиться от нерадивого управленца или поменять его крайне сложно и затратно. Собственники просто погрязнут в хождениях по различным инстанциям и судебных тяжбах. И коммунальщики пользуются этим.

- Необходимость повышения тарифа на содержание жилья, несомненно, назрела, но это надо делать обоснованно, подготовив соответствующую нормативную базу, - говорит Смирнов.