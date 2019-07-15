Воронежские чиновники предлагают повысить плату за содержание жилья

Сегодня на планерке в правительстве области руководитель региональной государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Диана Гончарова рассказала, что плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) покрывает только расходы на обслуживание газовых коммуникаций, очистку крыш и прочие превентивные меры безопасности. На ремонт остального общего имущества у УК не остается денег.

По данным региональной ГЖИ, примерно в 5% воронежских домов плата по первой строке составляет порядка пяти рублей.

- Когда размер платы по первой строке ну очень сильно занижен, то есть серьезные опасения, что весь комплекс мероприятий не исполняется. Чем меньше установлена плата, тем там ниже качество предоставления услуг. Управляющие компании вынуждены перебрасывать средства на мероприятия, связанные с безопасностью, так как за их невыполнение предусмотрена серьезная ответственность. За этим следит прокуратура, следственный комитет, - рассказала Диана Гончарова.

По ее словам, УК идут по пути наименьшего сопротивления - индексируют «первую строку», хотя индексация не всегда покрывает потребности. Руководитель ГЖИ подчеркнула, что управляющие компании должны активнее работать с гражданами: выходить с предложениями по справедливой плате, предоставлять оценку и обоснование предоставленных товаров и услуг. А собственники по предложению УК должны принять решение – повышать плату или нет и на сколько.

- Значительный рост платы не предполагаем. Она носит дифференцированный характер и зависит от ряда факторов - уровня благоустройства домов, наличия (отсутствия) лифта, этажности, технического состояние дома и коммуникаций и много другого. Ниже 15-18 рублей по Воронежу плата быть не должна. Но если какая-то группа населения будет испытывать по этому поводу дискомфорт, она может воспользоваться социальными субсидиями, существуют компенсации по оплате ветеранам труда и иным категориям. Гражданам должны все это разъяснять, в том числе сами управляющие компании, - заявила руководитель ГЖИ области.

К слову, рассчитать примерную плату за содержание общего имущества МКД можно с помощью калькулятора на сайте региональной государственной жилищной.