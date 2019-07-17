Владимир Нетёсов: «Создание достойных условий для занятий детей спортом – одна из главных задач органов госвласти»

16 июля вместе с руководителем департамента физической культуры и спорта региона Владимиром Кадуриным и директором ГБУ ВО «Спортсооружения» Андреем Гришиным председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов оценил работу ДОЛ «Восход», где отдыхают и тренируются ребята, представляющие сразу 14 видов спорта. Сегодня, на второй лагерной смене здесь находится более трехсот юных спортсменов региона. Путевки для большей части из них бесплатные, все расходы оплачиваются за счет средств областного бюджета.

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– Ежегодно к нам в спортивный лагерь приезжают около тысячи человек. В основном это мальчишки и девчонки, специализирующиеся на тех видах сорта, которые являются не только базовыми для нашей области, но и активно развиваются в спортшколах – это футбол, баскетбол, гимнастика – спортивная и художественная, бокс, борьба. Впервые в этом году в лагерь приехала команда лыжников, потому что появились условия для их тренировки. Здесь проложили качественную лыжероллерную трассу, – сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта региона Владимир Кадурин.

Визит в лагерь начался со знакомства со сборной командой велосипедистов. В настоящий момент ребята готовятся к очередному этапу Российской спартакиады среди школьников, поэтому тренируются в интенсивном режиме. Юные спортсмены сообщили, что сегодня их ждут сразу 2 тренировки – на 40 км с индивидуальной работой на трех отрезках и еще одна – восстановительная – на 30 км.

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Владимир Нетёсов поинтересовался условиями жизни в спортивном лагере. Ребята похвалили организацию досуга и работу поваров столовой, которые для своих подопечных разработали специальное пятиразовое меню – поэтому, несмотря на интенсивные тренировки, юные спортсмены остаются в хорошей спортивной форме. А главное, что отметили велосипедисты – хорошую тренировочную трассу.

– Коллектив здесь знакомый – мы приехали всей командой вместе с тренером. День расписан по минутам – успеваем и отдыхать, и тренироваться. Главное – здесь есть, где покататься. Новая трасса среди соснового леса – это здорово, – поделилась впечатлениями ученица МОК № 2 г. Воронежа Анастасия Чудинова.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов пожелал ребятам удачи и спортивных достижений. А команда велосипедистов пообещала Владимиру Нетёсову побороться за золото шоссейных велогонок, которые уже в ближайшие недели пройдут в рамках всероссийской спартакиады школьников.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в ДОЛ «Восход» за последние годы существенно улучшилась спортивная инфраструктура. В лагере обустроены 6 новых спортивных площадок с резиновым покрытием, 2 поля для мини-футбола, открытые площадки для проведения тренировок и соревнований по вольной и греко-римской борьбе, тхэквондо.

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– Очень важно грамотно совмещать отдых и тренировочный процесс, чтобы ребята готовились к соревнованиям в хороших условиях под присмотром квалифицированных тренеров. Мы будем и дальше поддерживать развитие спортивно-оздоровительного направления. Поэтому рассматриваем в рамках лагеря «Восход» возможность строительства всесезонных корпусов. Это позволит в любое время года проводить учебные сборы, не прерывая тренировочный процесс, – сообщил Владимир Нетёсов.

Всего же в Воронежской области в 2019 году отдыхом и оздоровлением будут охвачены 77 063 ребенка. Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, из бюджета региона на эти цели выделяется свыше 760 миллионов рублей.

– Наши ребята в течение летних каникул смогут отдохнуть и на Черноморском побережье – в этом году было выделено 649 таких путевок. Но наиболее масштабная оздоровительная кампания проходит на территории Воронежской области, в ней задействовано свыше тысячи детских специализированных учреждений. Практически в каждом лагере особый упор делается на физическое воспитание, ведь создание достойных условий для занятий детей спортом – одна из главных задач органов госвласти, – отметил Владимир Нетёсов.