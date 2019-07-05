2019-07-05T12:00:02+03:00
Общество

Подорожание проезда повысит качество услуг

Руководитель областного управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов сообщил, что стоимость поездки в общественном транспорте Воронежа вырастет не раньше середины осени
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Олег КУЗНЕЦОВ

3 июля все руководители, от которых зависит принятие решения о повышении стоимости проезда в воронежском пассажирском транспорте, собрались в Доме журналистов, чтобы рассказать, на какой стадии этот вопрос находится в данный момент. Свою позицию высказали начальник управления по государственному регулированию тарифов правительства Воронежской области Евгений Бажанов, первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин и председатель Союза руководителей городского пассажирского транспорта Дмитрий Крутских.

По итогам обсуждения стало очевидно: цена проезда повысится не на днях, а, скорее всего, осенью. Сейчас идет активный диалог сотрудников областного управления по государственному регулированию тарифов с представителями перевозчиков о том, насколько существенно она вырастет.

- На данный момент мы рассматриваем документы, поступившие от перевозчиков в качестве обоснования возможного повышения цен, - рассказал Евгений Бажанов. - У нас возникли некоторые вопросы к их заявкам. Поэтому мы попросили предоставить дополнительные документы. Перед нами стоит задача соблюсти баланс интересов людей, пользующихся общественным транспортом, и перевозчиков. Повышение тарифа будем жестко увязывать с рядом обязательств. В частности, нельзя допускать нарушения правил дорожного движения, воронежцы должны быть обеспечены грамотной маршрутной сетью. Перевозчики обязаны гарантировать улучшение комфорта и безопасности пассажиров. За нарушение договоренностей пропишем конкретные санкции. При этом ответственность будет возложена не на водителей, а на компанию-перевозчика. В том случае, если нас полностью устроят документы, которые обосновывают повышение тарифа, в течение 30 дней будет подготовлен соответствующий нормативный акт. Ориентировочно это произойдет к середине осени. Цена проезда, подчеркну, зависит главным образом от того, какие обязательства возьмут на себя перевозчики.

Сергей Петрин напомнил о разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), которая в перспективе должна значительно улучшить качество обслуживания пассажиров:

- Первый вариант этого документа, разработанный «РосдорНИИ», поступил к нам 1 июля. Ему предстоит пройти еще немало обсуждений и согласований, поэтому окончательно схема будет утверждена к сентябрю. Она учитывает изменившиеся требования ФЗ-220. В ней, прежде всего, уберут дублирование маршрутов. Предусмотрены оборудование остановок электронными табло, сообщающими о прибытии автобусов. В то же время в феврале - марте 2020 года заканчиваются почти все контракты с перевозчиками. И перезаключать их будем с учетом изменений в законодательстве, прописывающих возрастание ответственности за качество услуг.

Представитель перевозчиков Дмитрий Крутских оценил диалог с властями как конструктивный и сообщил, что на данный момент компании готовят дополнительный пакет документов, который потребовали сотрудники регионального управления по регулированию тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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