ВГТУ занял первое место по итогам голосования в Конкурсе «Лучший вуз страны»

1 июля завершился финальный этап Национального конкурса - цикла радиопрограмм "Лучший вуз страны", проводимого Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных заведений. Он проходил в мае и июне 2019 года. На официальном сайте Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений было организовано открытое голосование за номинантов (участников) Конкурса, претендующих на народное звание «Лучший вуз страны». Всего в голосовании участвовало более 20 высших учебных заведений. И по итогам голосования Воронежский опорный университет по количеству набранных голосов завоевал 1-е место.

Некоммерческий проект в виде Конкурса – цикла радиопрограмм «Лучший вуз страны» стартовал в ноябре 2018 года. Он был организован при содействии заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, Минобрнауки и других структурных подразделений правительства. В период с ноября 2018 г. по май 2019 г. проходил первый этап Конкурса - на радио ХИТ FM записывался цикл радиопрограмм «Лучший вуз страны». Участие в первом этапе Конкурса приняли: ведущие вузы, представляющие отраслевое образование, Ассоциацию «Глобальные университеты», Проект 5-100, Проект «Опорные университеты», АНВУЗ России, вузы субъектов РФ.

Затем, в мае 2019 года на сайте Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений стартовало народное голосование. Воронежский государственный технический университет занял первое место, за ВГТУ отдали голоса более 5000 участников. Кроме того, отрыв от второго и третьего места оказался внушительным – более 3000 голосов.

Церемония награждения всех вузов-участников Конкурса состоится в сентябре 2019 года.

Результаты голосования можно посмотреть на сайте Всемирной организации выпускников высших учебных заведений (https://www.alumnirussia.org).