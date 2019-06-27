2019-06-27T13:52:44+03:00
Общество

«РВК-Воронеж» провел хакатон для студентов опорного вуза

Водоканал стал организатором первого в столице Черноземья хакатона по вопросам водоснабжения и развития городских территорий
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Современный формат конкурса идей студентов одного из ведущих вузов страны, несмотря на летнюю сессию, собрал на площадке полсотни участников.

В прошлом году «РВК-Воронеж» и ВГТУ подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому водоканал принимает участие в разработке учебных планов технического университета, проводит совместные семинары и направляет своих представителей в аттестационные комиссии.

«В этот раз мы подошли к сотрудничеству с опорным вузом неформально. В рамках хакатона мы дали студентам задания, с которыми сталкиваемся ежедневно, и хотели посмотреть – какие найдёт молодёжь нестандартные решения, не приходившие возможно в голову нашим специалистам. Кроме того, водоканалу нужны смелые, молодые, амбициозные, увлеченные ребята, которыми богат опорный вуз. И мы к ним внимательно присматриваемся уже сейчас», - заявил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

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По условиям конкурса студентов разных профилей и направлений случайным образом объединили в шесть команд. Каждой были предложены задания, касающиеся проблем водоснабжения и водоотведения с учетом развития территорий, инновационных методов снижения потерь воды, а также организации оптимальной схемы ресурсообеспечения в малых городах Воронежской области. Над решениями трудились будущие градостроители, экономисты, инженеры, технологи.

«Для наших студентов сейчас это обучение на практических вещах, потому что иногда бывает теория - это одно, а запросы времени - совершенно другое. «Росводоканал Воронеж» сегодня предложил ребятам отличную площадку со всех точек зрения: как для развития профессиональных и управленческих навыков, так и для того, чтобы проявить себя перед одним из крупнейших предприятий города», - отметил декан факультета инженерных систем и сооружений ВГТУ Сергей Ярёменко.

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По итогам хакатона каждая из шести команд предложила на суд жюри свою идею по решению поставленных задач. А самые яркие и целеустремленные участники конкурса получили призы, подарки и почётные грамоты, которые при будущем трудоустройстве могут стать решающей пунктом в их резюме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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