В центре Воронежа активист устроил одиночный пикет, требуя школу в микрорайоне «Процессор»

То, что в воронежском микрорайоне «Процессор» нет школы, теперь узнала вся страна. Проблему озвучили на прямой линии с президентом.

В четверг, 20 июня, один из активных жителей этого микрорайона вышел на одиночный пикет на площадь Ленина перед региональным правительством с плакатом.

- Ко мне вышел полицейский, проверил документы, убедился, что они в порядке и вернулся в здание, - рассказал Антон Гулин. – Час простоял, но было жарко, и я переместился на проспект Революции, там пробыл полчаса. На площади Ленина народа почти нет, а на проспекте многие от меня шарахались – думали, деньги у них просить буду. Хотя можно было на плакат взглянуть. Но были и те, кто желали удачи.

Напомним, жители микрорайона «Процессор» перед прямой линией записали видеообращение к президенту. Люди жаловались, что детям приходится ходить в ближайшее учебное заведение, которое находится в четырех километрах, за трассой. Многие переехали в новый район еще третьеклассниками, теперь у них самих подрастают сыновья и дочери, а школы все еще нет. Сейчас в районе около 1500 детей.

- Правительство Воронежской области уже более десяти лет обещает жильцам микрорайона «Процессор» построить общеобразовательную школу. Недавно мы узнали, что очередная программа «Миллионному городу - современные школы», по которой нам обещали учебное заведение, уже неактуальна, и администрация города уже даже не планирует возведение учебного заведения, - говорят жители «Процессора».

В мэрии Воронежа дали такой комментарий:

- Жилые дома, расположенные в микрорайоне, прикреплены приказом управления образования и молодежной политики города к школе № 54. Учеников с «Процессора» подвозят туда и обратно на автобусах бесплатно. В этом году в Воронеже реализуется программа по строительству социальных объектов – к 1 сентября будут введены в эксплуатацию четыре новых общеобразовательных учреждения, две пристройки к действующим школам. Строится шесть детсадов (кстати, в микрорайоне «Процессор» недавно заработал новый), еще три дошкольных учреждения будут выкуплены у строителей, появятся и новые спортивные объекты.