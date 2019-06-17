Как воронежцам правильно выбрать кондиционер

Из-за жаркой погоды многие воронежцы идут в магазины, чтобы купить кондиционер. Продавцы-консультанты готовы предложить десятки устройств. Чем они отличаются друг от друга? На какие параметры обратить внимание? Как установить кондиционер? Ответим на эти вопросы.

Как устроены кондиционеры?

Воздух, попадая в кондиционер, проходит через контуры трубок с хладагентом (фреоном). Отвечает за движения хладагента компрессор - главная и самая дорогая деталь устройства. При охлаждении воздуха образуется конденсат, который по специальным каналам выводится на улицу. В дорогих моделях установлена многоуровневая система очистки воздуха от пыли и других мелких частиц. Во многих кондиционерах есть функция обогрева, необходимая в межсезонье.

Какими бывают кондиционеры?

Сплит-система

Сплит-система состоит их двух блоков. Внешний, содержащий основные механизмы, крепится на фасаде здания. Внутренний блок, воздуховод, устанавливают в квартире. Система забирает воздух из помещения, охлаждает его и отдает обратно. Дорогие модели дополнительно очищают воздух от неприятного запаха. Некоторые кондиционеры имеют функцию обогрева, но использовать их вместо обогревателя при температуре ниже -5°С нельзя: устройство не справится с нагрузкой.

Когда сплит-система охладит или нагреет воздух до нужной температуры, она выключится и спустя время заработает снова. Многократный запуск сокращает срок службы устройства. Как и любая техника, кондиционер при включении расходует максимум энергии, а значит, заметно увеличивает счет за электричество. Выбирайте самые современные сплит-системы: они не отключаются полностью, а лишь начинают работать менее интенсивно.

Мультисплит-система

Для охлаждения нескольких помещений подойдет мультисплит-система. Принцип ее работы такой же, как и у предыдущего устройства, отличие - в нескольких внутренних блоках (обычно от 2 до 4). Есть у системы и эстетическое преимущество: все воздуховоды соединяются с одним внешним блоком, а значит, фасад здания выглядит лучше, чем при установке нескольких сплит-систем. Недостатками устройства являются высокая цена, небогатый выбор дизайнерских решений и сложный монтаж.

Канальный кондиционер

Канальный кондиционер монтируется в воздуховоды здания и становится частью вентиляционной системы. Воздух забирается уже не из помещения, а с улицы, охлаждается или нагревается и по трубам распространяется по всем комнатам. Плюсом кондиционера является аккуратный вид: внутренний блок размещается скрыто, пользователи видят только вентиляционную решетку. Минусы: высокая цена, сложность проектирования и монтажа.

Напольный кондиционер

В напольном кондиционере внутренний и внешний блоки соединены в одном корпусе - получается мобильное устройство, которое удобно переносить или перевозить из одной комнаты в другую, брать с собой на дачу. Теплый воздух выводится из помещения через окно с помощью гибкой трубы. Некоторые модели фильтруют и нагревают воздух, но делают это хуже, чем сплит-система. Также недостатком будет скапливающийся в поддоне конденсат, который придется сливать самим.

Оконный кондиционер

Этот кондиционер монтируют в окно, реже - в тонкую стену. Устройство состоит из одного блока и забирает воздух с улицы. Есть модели с функцией обогрева, но работают они при температуре выше -5°С. Аппараты еще пользуются спросом благодаря низкой цене и простому монтажу, но постепенно теряют популярность из-за устаревшего вида и распространения пластиковых окон.

Как рассчитать мощность

Прежде чем идти в магазин, определите необходимую мощность кондиционера. Если правильно её рассчитать, устройство будет хорошо охлаждать помещение, не работая при этом на полную мощность, а значит, не выйдет из строя раньше времени.

Для расчета нужно знать объем помещения. Для охлаждения 30 м3 понадобится 1 кВт мощности. Также придется учесть, что каждый человек вырабатывает от 100 Вт тепла, электроприборы - 30% тепла от потребляемой мощности (то есть лампочка в 100 Вт выделяет 30 Вт). Компьютер - исключение из правила, он выделяет 300 Вт в час.

Пример расчета

Определим мощность устройства для семьи из трех человек, живущих в стандартной двухкомнатной квартире:

- площадь помещения - 60 м2,

- высота потолков - 2,7 м,

- потребление электроэнергии - 300 кВт/мес.

Сделаем следующие расчеты:

- объем помещения: 60*2,7=162 м3,

- мощность, которая нужна для охлаждения помещения: 162/30=5,4 кВт,

- тепло, которое выделяют люди: 3*100=300 Вт (или для удобства 0,3 кВт),

- тепло, выделяемое электроприборами: 300*30%=90 кВт,

- тепло, выделяемое электроприборами за 1 час: 90/30/24=0,125 кВт.

Сложим показатели: 5,4+0,3+0,125=5,825 кВт. Округлив до 6 кВт, получаем необходимую мощность. Придя в магазин, не перепутайте ее с показателем потребления электроэнергии.

Как установить кондиционер?

Большинство покупателей доверяет установку мастерам: во-первых, дело это непростое, а во-вторых, при самостоятельном монтаже есть шанс лишиться гарантий производителя и дилера. Если же вы не боитесь трудностей и хотите сэкономить, можете рискнуть и установить кондиционер сами.

Выберите место для монтажа. Стена должна быть крепкой, способной выдержать вес устройства. Воздух вокруг кондиционера должен циркулировать свободно. Блоки сплит-системы нужно размещать как можно ближе друг к другу, чтобы аппарат работал без потери мощности. Конденсат не должен капать на соседние балконы и прохожих. Выбрав место, следуйте инструкции по установке. Если после монтажа на кранах внешнего блока появится иней, значит, произошла утечка хладагента. Выключите устройство и не включайте его до дозаправки, чтобы не испортить компрессор.

Надеемся, теперь вы знаете, какое устройство вам нужно. Чтобы купить кондиционер, заходите на сайт Камелот. В разделе “Бытовая техника, электроника” вы найдете объявления о продаже, предложения компаний по установке и техническому обслуживанию кондиционеров.