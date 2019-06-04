Диабет, гипертония, БАДы и другие враги почек

Заботиться о состоянии почек нужно еще до того, как они начали болеть. Увы, эти щиты нашего организма, неутомимые фильтры, которые поддерживают его нормальную работу, так легко повредить! Что делать тем, кто столкнулся с заболеваниями почек? Как поддерживать их нормальную работу? Какие современные диагностические услуги доступны в Воронеже? На эти и другие вопросы ответила Елена Коваль, нефролог Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра ссылка , врач высшей категории.

Какие «первые звоночки» могут сообщить нам, что с почками не все в порядке?

- Очень часто снижение функций почек не сопровождается какими-то симптомами, причем не только на ранних стадиях заболеваний. Пациенты сдают рутинную биохимию, и оказывается, что маркеры повреждения почек - не в норме.

В России количество врачей-нефрологов крайне недостаточное. Акцент, к сожалению, больше сделан на финансовые вливания не в диагностику, а в другой этап – лечение хронической болезни почек (ХБП) посредством заместительной почечной терапии: гемодиализ, трансплантация почки.

Но есть огромная масса пациентов, которым такая терапия еще не нужна. А у ХБП пять стадий, и только лишь на пятой требуется гемодиализ. А с третьей уже надо наблюдаться у нефролога. Врач должен выявить, почему произошел сбой в работе почек, что изменилось в организме из-за этого. К сожалению, в России на гемодиализ зачастую попадают пациенты, которые находятся в крайней стадии, так как ими никто не занимался.

Что делают нефрологи после установления диагноза?

- Нефрологи выясняют причину заболевания. Наша задача – на нее воздействовать, чтобы уменьшить скорость прогрессирования почечной недостаточности. Мы отдаляем начало заместительной почечной терапии. А если она уже необходима, пациент приходит компенсированным: начало гемодиализа идет в плановом порядке, а не в экстренном. Качество жизни на гемодиализе будет куда выше.

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К нам часто приходят коморбидные пациенты – то есть те, кто страдает сразу от нескольких хронических заболеваний. Таких пациентов ведут и кардиолог, и эндокринолог, и нефролог. Тут требуется комплексный поход.

Кто входит в группу риска?

- Процент нарушения почечных функций в популяции очень высок. Какова же причина? Оказывается, дело не только в заболеваниях почек. У основной массы пациентов со сниженной почечной функцией диагностируются не только нефрологические заболевания, но и сопутствующие. На первом месте - сахарный диабет, следом - артериальная гипертония, которой в России страдают до 50 процентов населения. Другие причины - ожирение и подагра.

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Конечно, на здоровье почек сказывается и возраст. У меня есть пациенты, которые на протяжении жизни никогда не страдали от нефрологических заболеваний. Однако в преклонном возрасте в результате процессов атерослекроза нарушается кровообращение, страдают функции почек, развивается ХБП.

Какие лекарства могут существенно повлиять на работу почек?

- Например, нефротоксичные вещества (поражающие почки), есть такие лекарства, у которых присутствует такой потенциал. Наиболее сильно влияют на почки аналгетики и нестероидные противовоспалительные препараты, определенные группы антибиотиков. Кроме того, негативное влияние оказывают рентгеноконтрастные вещества. …

Коморбидные пациенты, как правило, принимают большое количество лекарственных препаратов. Потенциально, любое из них может повлиять на работу почек.

Многие пациенты любят принимать БАДы. Считаю, что это достаточно большой риск, ведь контроль над этими препаратами затруднен. Беседовали с одной из пациенток. Я спрашиваю, принимала ли она какие-то препараты. И она с трудом вспомнила: «Да, я принимаю БАДы, а что?» Для нее это также естественно, как есть хлеб. Но если применять вещества, эффект которых не подтвержден доказательной базой, результат может быть плохим.

Какие исследования почек можно пройти в ВОККДЦ?

- Амплитуда обследований в диагностическом центре такова, что нам не нужно направлять пациентов куда-то еще. Что касается заболеваний почек, у нас есть все необходимые биохимические маркеры, инструментальная, визуализирующая диагностика, в том числе услуги УЗИ, скрининг. Очень помогает в работе магнитно-резонансная томография.

О многом может рассказать исследование почечного кровотока с помощью ультразвукового дуплексного исследования. Мы узнаём, не поражены ли почечные артерии атеросклеротическими бляшками. После такого исследования иногда приходится отменять некоторые препараты, которые обоснованно назначены кардиологом.

С оборудованием экспертного класса работают профессиональные врачи, поэтому мы всегда уверены в точности результатов.

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