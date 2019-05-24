2019-05-23T20:29:33+03:00
Общество

«Стэл­инвест»: генетика качества

Может ли в современных условиях эффективность уживаться с классической школой строительства? Воронежское ООО «Специализированный застройщик «Стэл-инвест» более сорока лет доказывает, что добрые отношения в коллективе и с клиентами дорогого стоят
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ЖК «Шестое чувство» в Подгорном не только самый крупный, но и самый амбициозный проект «Стэл-инвест»ЖК «Шестое чувство» в Подгорном не только самый крупный, но и самый амбициозный проект «Стэл-инвест»
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Живая классика

Всегда, при любых обстоятельствах, все четыре десятилетия работы строители «Стэл-инвест» сдавали свои дома в срок. Разве так бывает? «Случается, что вводим раньше срока, а опозданием действительно никогда дольщиков не подводили», - уточняет заместитель начальника ПТО «Стэл-инвест» Сергей Борисов, когда подъезжаем к жилому комплексу «Виктория» на улице Лизюкова, 2б, сданному в ноябре прошлого года.

Первое, на что обращаешь внимание, - дом кирпичный! Такие среди воронежских новостроек сейчас и не встретишь.

- Так и есть. «Стэл-инвест» чуть ли не последняя компания в столице Черноземья, остающаяся верной традиции кирпичного домостроения, - рассказывает заместитель начальника ПТО. - Стремление коллег к более дешевым технологиям вполне объяснимо, но для комфортного проживания человека в городе лучше кирпичной кладки ничего не придумано.

Тем не менее в «Стэл-инвест» для желающих получить полную свободу планировки все же нашли возможность. Сергей Борисов показывает нам дом в ЖК «Виктория». Это первый в Воронеже комплекс, сочетающий в себе и кирпичную, и монолитно-каркасную технологии строительства.

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- Монолитно-каркасная составляющая комплекса дает клиентам широкий выбор для планировки будущего жилья, но это не значит, что в типовой квартире в кирпичном доме будет что-то не так, - посвящает нас в тонкости своей работы Виктор Акиньшин, прораб ЖК «Ассоль», что на Московском проспекте, 85. - Лучшую для комфортной жизни планировку вместе с проектировщиками, если необходимо, у нас в компании месяцами выбирают и разрабатывают. Плюс, конечно, качественная чистовая отделка, современные материалы, натяжные потолки, обои, межкомнатные двери - все делаем как положено.

Исследования показали, что новоселы в домах, построенных «Стэл-инвест», максимум 20% отделки на свой вкус потом переделывают, а многие лет по шесть вообще обходятся без ремонта.

Эстафета мастерства

Старший прораб Вячеслав Абатурин, отвечающий за отделочные работы на всех объектах компании, на предприятии трудится с 1988 года.

- Не стыдно перед людьми, и своим детям приятно показывать, какой мы, строители, след на земле оставляем, - отмечает Абатурин. - Пусть технологии, скорости строительства, материалы изменились за эти годы, но главное - мастерство и ответственное отношение к своему делу у нас на предприятии остались неизменными.

Начинаем понимать главный секрет успеха «Стэл-инвест».

- Отец меня еще мальчишкой на каникулы стал на работу брать, и мама здесь работала, - рассказывает младший Акиньшин. - Так профессию каменщика освоил, потом учился. Сейчас два высших образования: «Промышленное и гражданское строительство» и «Теплогазоснабжение и вентиляция». В 2009 году в «Стэл-инвест» пришел уже мастером, тогда первую очередь комплекса на Московском проспекте строили, а со второй очереди уже прорабом назначили.

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Подобных историй на предприятии много. Виталий Барышников помнит самые первые шаги предприятия, созданного в качестве подразделения завода «Электросигнал» (отсюда впоследствии и родилось название ООО - по первым буквам сочетания «строители «Электросигнала»). Виталий Алексеевич долгое время работал на предприятии каменщиком, бригадиром каменщиков, обучал молодежь. Сейчас трудится в качестве подсобного работника.

- В первые годы дом строили, отделывали и лишь потом брались за второй. Сейчас только заселяем по два-три в год. Культура производства, материалы - все лучше стало. А вот труд каменщика как был, так и остался непростым, и молодежь за него не очень охотно берется, - сетует Виталий Барышников.

Хочешь стать каменщиком?

ЖК «Шестое чувство» в Подгорном не только самый крупный, но и самый амбициозный проект «Стэл-инвест». Тут не только о комфортном жилье и окружающей среде, как обычно, позаботились, подтянули за свой счет дорогу и инженерные сети, котельную, водопроводную и канализационно-насосную станции. В оборот строителей вошли такие мало кому знакомые термины, как «модульное зонирование», «гуманная архитектура», «безбордюрная среда», и много чего еще: детские и спортивные, в том числе футбольная, площадки, места для отдыха людей с ограниченными возможностями.

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Встречаем еще одного прораба Акиньшина - старшего.

- Чтобы качественную кладку сделать, и головой, и руками надо одинаково хорошо владеть. Нам в этом плане пока попроще, людей хватает, и руководство предприятия старается их поддерживать, чтобы не теряли главного - интереса к своей профессии, - резюмирует Виктор Иванович.

Дело для души

При том, что кирпичное домостроение требует достаточно консервативной политики, в «Стэл-инвест» создали инициативную группу по новациям. Молодые специалисты находят на рынке новые технологии и материалы, предлагают наиболее интересные решения на рассмотрение умудренным опытом коллегам. В результате порой горячих споров принимаются решения, основное преимущество которых в том, что дольщики не становятся жертвами необдуманных экспериментов. Многие новые пути развития специалисты предприятия обсуждают с коллегами из Воронежского государственного опорного технического университета.

С директором агентства недвижимости «Стэл» Еленой Михайлиди мы тоже начали обсуждать тему внедрения инноваций. Елена Николаевна пришла на предприятие в 18 лет подработать, пока училась во ВГАСУ, и с тех пор даже мысли не было о другом месте работы.

- Предприятие всегда открыто и для молодых дарований, и для опытных специалистов. Сама атмосфера, сложившаяся в «Стэл-инвест» за десятилетия, притягивает сюда талантливых людей, и их интерес к работе только нарастает с годами, а желание научиться нашему делу только поддерживается. Вот и работают люди от души. Да что говорить, увидишь нашего генерального на стройке - он же в каждый подвал заглянет. Не потому что Валерий Викторович (В.В. Лукинов, гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Стэл-инвест», - ред.) все контролировать хочет, нет. Ему стройка сама по себе интересна, и это все чувствуют.

Спрос на квартиры в кирпичных, не самых дешевых домах «Стэл-инвест» стабильно высокий. Но в агентстве недвижимости обратили внимание, что в последние годы появился целый пласт дольщиков, которые, однажды построив квартиры для себя, вновь обращаются в «Стэл», чтобы помочь с жильем уже и своим детям, и рекомендуют эту компанию своим родственникам, близким.

- Мы не делали для этого что-то специально, но сама собой такая преемственность родилась и у наших дольщиков, - говорит Михайлиди. - В деньгах такое отношение к нам невозможно измерить, но это, я думаю, и есть та самая репутация, доброе имя, которое в итоге действительно дороже всего…

Знай наших!

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Заместитель начальника ПТО «Стэл-инвест» Сергей Борисов одним из первых в Воронеже внедрил новую немецкую технологию опалубки. В результате срок строительства многоуровневого паркинга сократили вдвое. За успешную реализацию этого проекта в 2015 году Борисов удостоен Почетной грамоты Российского союза строителей.

Инженеры и рабочие «Стэл-инвест» - неоднократные победители и призеры конкурсов профессионального мастерства. Каменщики предприятия вошли в десятку лучших во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик».

ЖК «Виктория» - первый в Воронеже комплекс, сочетающий в себе и кирпичную, и монолитно-каркасную технологии строительства

ЖК «Виктория» - первый в Воронеже комплекс, сочетающий в себе и кирпичную, и монолитно-каркасную технологии строительства

Адрес в интернете

stelinvest.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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