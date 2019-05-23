В Нововоронеже откроется отраслевой лагерь для детей работников ГК «Росатом»

Основной задачей профильных детских лагерей станет отдых детей. Но, кроме того, для школьников составлена обширная культурно-образовательная программа по базовым дисциплинам Росатома. Программа развития рассчитана на ежедневные занятия, продолжительностью три часа каждое.

В этом году программа посвящена юбилею атомного ледокольного флота, однако каждое предприятие, на базе которого будет создан лагерь, выбрало свой перечень базовых дисциплин, которые наиболее соответствуют профилю организации и интересам подрастающего поколения. Самыми востребованными направлениями стали: робототехника, промышленный дизайн, физика. Помимо базовых дисциплин дети также ознакомятся с историей Росатома, историей Нововоронежской АЭС, природой края.

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Итогом трехнедельного отдыха в профильном лагере должен стать проект по выбранной теме, который школьники будут защищать в последние дни смены.

«Сейчас многие крупные компании уделяют большое внимание ранней профориентации, т.е. работают не только со студентами, но и со школьниками. Для нас это раскрытие потенциала детей, определение, к чему ребенок больше склонен, мотивирован и, конечно, формирование лояльности к бренду Госкорпорации «Росатом», – отмечает директор Департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом» Оксана Кармишина.

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Напомним, детский оздоровительный лагерь «Дружба» Нововоронежской АЭС впервые после двадцатилетнего перерыва открылся в 2018 году. За пять потоков в нем успели отдохнуть 503 ребенка. Помимо отдыха для детей были организованы мастер-классы по рисованию, лепке, оригами, подвижные игры, квесты, праздничные мероприятия. Ключевым событием стал приезд съемочной группы киножурнала «Ералаш».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года и находится на стадии подготовки к опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС