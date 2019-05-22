2019-05-22T14:09:56+03:00
Общество

Воронежский опорный вуз посетила Вице-президент Российской академии наук

Академик Ирина Донник оценила научные разработки ученых ВГТУ
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21 мая Воронежский опорный университет посетила видный российский ученый - вице-президент Российской академии наук, академик РАН Ирина Донник. Визит начался с посещения Центра коллективного пользования ВГТУ. Здесь ректор вуза Сергей Колодяжный и сотрудники университета рассказали гостье о находящемся в распоряжении обучающихся и научных работников уникальном оборудовании для проведения физико-химических исследований, испытания строительных материалов и конструкций, диагностики состояния дорожного полотна.

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В университетской лаборатории водоподготовки для аквакультуры академику рассказали о том, как реализуется проект по разработке технологии очистки воды от биологических загрязнителей при сохранении рыбного баланса и исследование параллельной физико-химической очистки. Также в ВГТУ провели круглый стол с участием вице-президента РАН. Ирине Михайловне представили несколько проектов ученых и студентов университета. В частности, она особо отметила стратегический проект ВГТУ «Агрополе. Мобильный офис», подчеркнув важность внедрения «умных технологий» в агропромышленном комплексе.

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- Приятно видеть, что Воронежский опорный университет уверенно развивается, - отметила в завершении визита вице-президент РАН Ирина Донник. – Коллектив вуза ведет исследования, которые направлены на решение актуальных задач в различных сферах экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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