2019-05-17T13:23:56+03:00
Общество

Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»

17 и 18 мая в Нововоронеже будут соревноваться более 500 спортсменов в десяти различных дисицплинах
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Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин, глава администрации городского округа города Нововоронежа Владимир Лещенко, руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин провели торжественное открытие XV Летней Сбербанкиады.

- Я рад приветствовать и видеть всех гостей и участников Сбербанкиады в добром здравии и хорошем настроении, - сказал Владимир Салмин. - Погода нам благоволит. К нам пришел большой спортивный праздник — XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка. За эти годы она стала доброй традицией. Это яркий пример того, что мы можем с вами не только достигать финансовых высот, но и быть впереди в спортивном движении. Это яркая трансляция того, насколько мы с вами продвинулись в развитии нашего корпоративного духа. Я желаю всем вам в эти два дня продемонстрировать дух единства, взаимопонимания, поддержки. Я желаю вам избежать травм, испытать счастье победы, и в очередной раз покорить спортивные высоты!

Более 500 спортсменов - представители Белгородского, Воронежского, Курского, Липецкого, Орловского и Тамбовского отделении ЦЧБ, а также коллектив Аппарата территориального банка и объединенная команда Подразделении центрального подчинения (ПЦП) – встретили эти пожелания оглушительными аплодисментами и отправились на спортивные площадки.

- Наверное, в современных непростых условиях немногие даже крупные компании могут себе позволить такие масштабные спортивные праздники. В июле финальная часть Сбербанкиады пройдет на спортивных площадках Минска, в Белоруссии. На мой взгляд, это яркое свидетельство того, что у компании есть будущее, и что наша корпоративная культура, которую мы пестуем и пытаемся донести до каждого сотрудника, дает замечательные результаты, - сказал Владимир Салмин.

Владимир Викторович уверен, что подобные мероприятия сплачивают коллектив и нацеливают на достижение новых побед не только в спорте, но и в бизнесе. Действительно Сбербанк старается подбирать команду не просто офисных сотрудников, а личностей, у которых есть свои интересы и устремления.

- У нас идет повседневная работа - вовсе не рутинная, а наоборот очень творческая – направленная на то, чтобы воспитать из любого сотрудника лидера. Главное – мы ищем тех, кто хочет этих изменений. Конечно, это не простой и достаточно длительный процесс. К слову, до этого мы собирали сотрудников со всех наших шести территорий и проводили двухдневную сессию по выработке как раз стратегии лидерства. На мой взгляд, результаты есть. Меняется даже самооценка людей, их отношение к жизни и работе. Благодаря тому, что уже сделано, сегодня мы имеем сплоченный коллектив единомышленников, - Владимир Салмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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