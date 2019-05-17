Воронежская облдума законодательно закрепила ряд налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны «Центр»

Воронежская областная Дума законодательно закрепила ряд налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны «Центр». 16 мая, в ходе 45 заседания депутаты приняли блок законов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, развитие экономики, наполняемость бюджета и создание рабочих мест.

В ходе заседания был принят закон «О ставке налога на прибыль организаций для организаций, получивших статус резидентов особой экономической зоны, созданной на территории Воронежской области», а также внесены изменения в региональный закон «О предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской области».

По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, документы простимулируют инвестиционную активность и сформируют максимально благоприятные условия ведения бизнеса для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр», созданной в Новоусманском муниципальном районе. Он напомнил, что летом прошлого года президент России Владимир Путин принципиально поддержал создание под Воронежем особой экономической зоны. 30 декабря 2018 года постановлением правительства РФ за подписью премьер-министра страны Дмитрия Медведева создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» было утверждено окончательно.

На территории ОЭЗ «Центр» планируется развитие металлургического производства (в том числе для нужд авиастроения), химической промышленности, промышленности строительных материалов, производства оборудования для пищевой промышленности, тяжёлого машиностроения, энергетического машиностроения, электрохимической и кабельной промышленности, нефтегазового машиностроения, станкоинструментальной промышленности, судостроительного оборудования (в части судового комплектующего оборудования), радиоэлектронной промышленности, фармацевтической и медицинской промышленности, гражданского авиастроения, двигателестроения.

– Инвесторам особых экономических зон предоставляется система льгот и преференций федерального и регионального уровня, включая полное освобождение от уплаты некоторых видов налогов на определённый период времени, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Согласно документам, принятым в ходе 45 заседания регионального парламента, в первые пять лет после получения первой прибыли резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты региональной части налога на прибыль, с 6-го по 10-ый год включительно региональная ставка налога составит 5%, по истечении этого срока – 13,5%. Кроме того на 10 лет резиденты освобождаются от транспортного налога.

Как подчеркнул Владимир Нетёсов, данные налоговые ставки и сроки предоставления налоговых льгот резидентам ОЭЗ ППТ «Центр» обеспечат конкурентоспособные условия по отношению к условиям в других особых экономических зонах. Об этом говорит и тот факт, что готовность реализовывать свои проекты на площадке ОЭЗ «Центр» уже подтвердили 12 потенциальных инвесторов.

– Создание особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области стимулирует создание 15-20 высокотехнологичных производств и появление здесь 4,2 тысячи новых рабочих мест. Планируемые инвестиции в экономику региона составят около 30 млрд рублей. В перспективе, с открытием филиалов ОЭЗ в районах области, речь может идти о 200 млрд рублей инвестиций и создании в общей сложности 25 тысяч рабочих мест, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В ходе заседания 16 мая Воронежская областная Дума также приняла блок законов, стимулирующих внедрение новой меры поддержки инвесторов в сфере промышленности – специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Это льготы по уплате транспортного налога и налога на имущество организаций.

– Сегодня в рамках специальных инвестиционных контрактов свои проекты на территории более 20 российских регионов реализуют в основном крупные международные и отечественные промышленные холдинги. Для Воронежской области внедрение льготы компаниям в рамках СПИК гарантируют повышение инвестиционной привлекательности: крупным инвесторам будут удобны понятные условия и механизмы преференций, которые уже отработаны в других регионах, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Региональный парламент законодательным решением также предоставил право на применение инвестиционного налогового вычета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты на территории региона.

– Предоставление данной меры господдержки направлено на стимулирование обновления основных фондов организаций. Круг инвесторов, принявших решение о применении инвестиционного налогового вычета при реализации особо значимых проектов, в настоящее время не определен. Но оценка предполагаемой суммы льгот по налогу на прибыль может составить 100-120 млн рублей в 2020 году, – пояснил Владимир Нетёсов.

Вычет смогут использовать только те инвесторы, которые не пользуются какими-то иными налоговыми льготами. Мера будет действовать по 31 декабря 2027 года включительно.