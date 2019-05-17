На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России

Одна из самых ярких пройдет в Перми, где планируется установить рекорд России по массовому удержанию положения «планка» (популярное и эффективное фитнес-упражнение). Самое большое число людей в России, одновременно стоящих в «планке» в течение 30 секунд, зафиксируют представители Книги рекордов России.

В Череповце программу соревнований дополнит гонка дронов. Одновременно трассу на скорость будут проходить два дрона, пилоты которых смогут управлять летательными аппаратами в специальных очках, позволяющих получать изображение с камеры на носу дрона.

Яркие события ждут и участников марафона в Сибири. Так, в Тюмени и Сургуте будет организован забег девушек на каблуках высотой не менее 8 см. В Омске проведут дог-кросс для детей от 5 до 7 лет, в ходе которого ребенок преодолеет дистанцию в 100 метров вместе с дрессированной и прошедшей специальное обучение собакой.

На Дальнем Востоке в программе мероприятия — забег юристов, которые станут первыми представителями профессионального сообщества, совместно пробежавшими «Зелёный Марафон»; забег иностранных студентов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища; состязания по скандинавской ходьбе, а в Благовещенске участникам забегов предложат подкрепиться космической едой в тюбиках и посетить виртуальную экскурсию на космодром Восточный.

В российских регионах участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции: 4,2 и 10 км. В соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет. В Москве третий год подряд пройдет «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца». В столице участникам впервые будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона — 42 км 195 метров.

Традиционно в городах-участниках «Зелёного Марафона» в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах России, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.