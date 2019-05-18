2019-05-18T11:10:17+03:00
Общество

В Воронежской области проверят наземные пешеходные переходы на дорогах федерального и регионального значения

А строительство трех надземных переходов на автодороге А-134 на подъезде к Воронежу со стороны Москвы может начаться раньше запланированного срока.
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13 мая 2019 года в адрес председателя Воронежской областной Думы, секретаря реготделения «Единой России» Владимира Нетёсова поступило обращение от учащихся 9 класса Рамонского лицея. Их одноклассницу на 7-м километре автодороги А-134 (подъезд к городу Воронежу) на пешеходном недалеко от ТРЦ Сити-парк «Град» в Рамонском муниципальном районе 12 мая 2019 года сбила машина. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии в областной больнице. В своем письме школьники просили председателя Воронежской областной Думы оказать содействие в усилении мер безопасности на указанном участке дороги, а также помочь ускорить строительство надземного пешеходного перехода или сделать переход регулируемым.

Этот вопрос весьма актуален для жителей и гостей Воронежской области. С начала 2019 года в районе 6-7 км участка автодороги А-134 «Подъезд к городу Воронеж» зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, из них 4 ДТП, в которых пострадали люди. Все происшествия связаны с наездом на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, в которых 1 пешеход погиб и 4 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних ребенка. Всего с начала 2015 года по настоящее время на данном участке автодороги, в том числе на нерегулируемом пешеходном переходе и в непосредственной к нему близости, зарегистрировано 185 ДТП.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова данное обращение было оперативно рассмотрено на заседании Комитета Воронежской облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности 15 мая под председательством Владимира Верзилина. Вышеуказанная проблема также обсуждалась в ходе заседания фракции «Единая Россия» в Воронежской областной Думе 16 мая.

17 мая в Воронежской областной Думе состоялось совещание по вопросу усиления мер безопасности на пешеходном переходе вблизи ТРЦ Сити-парк «Град». На совещание были приглашены представители Управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения по Воронежской области, Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали МоскваХарьков Федерального дорожного агентства», департамента дорожной деятельности Воронежской области, а также руководители ТРЦ Сити-парк «Град».

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Депутаты облдумы предложили рассмотреть возможность установки временного кнопочного светофора на данном объекте, а также проработать вопрос ускоренного выделения финансирования на строительство надземного пешеходного перехода. Кроме того, для комплексного решения проблем депутатский корпус рекомендовал провести еще ряд мероприятий на всей территории Воронежской области.

– Мы направили губернатору Воронежской области письмо с просьбой обратиться в Росавтодор и к министру транспорта Российской Федерации с просьбой ускорить выделение финансирования на строительство трех надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге А-134 на подъезде к Воронежу у ТРК Сити-парк «Град», у хутора Ветряк и у логистического центра. Проектная документация на эти объекты общей стоимостью около 240 млн рублей разработана и получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. В дальнейшем мы рекомендовали департаменту дорожной деятельности Воронежской области совместно с ФКУ Управление автомагистрали «Москва–Харьков» проработать вопрос о скорейшем начале работ по строительству надземных пешеходных переходов на данных участках автодороги А-134 в целях обеспечения безопасности граждан, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

На совещании были обсуждены меры, которые надо принять до начала строительства надземных переходов.

– Профильные структуры нас заверили, что уже 18 мая в районе перехода начнется нанесение комплекса шумовых полос, в ближайшие дни здесь будет установлено дежурство экипажа ДПС. Также оперативно предполагается смонтировать стационарную камеру фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Что касается оптимального решения, то им является установка временного светофорного объекта, оборудованного пешеходной кнопкой. Поскольку федеральное финансирование данного проекта предполагает довольно длительный период согласований, закупочных и иных процедур, то наиболее быстрым в этой ситуации является оборудование светофора за счет коммерческих средств. В частности, при участии ТРЦ Сити-парк «Град», – сказал председатель Комитета Воронежской облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

Сейчас такой вопрос активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами. Временный светофор будет работать здесь до момента завершения строительства надземного перехода.

– Мы также попросили провести ревизию пешеходных переходов на дорогах федерального и регионального значения, проходящих по территории Воронежской области, с целью выявления мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и принятия необходимых мер по их устранению. Этот вопрос также будет проработан в кратчайшие сроки: до середины июня такие осмотры совместными комиссиями будут проведены по всему региону, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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