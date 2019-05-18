В Воронежской области проверят наземные пешеходные переходы на дорогах федерального и регионального значения

13 мая 2019 года в адрес председателя Воронежской областной Думы, секретаря реготделения «Единой России» Владимира Нетёсова поступило обращение от учащихся 9 класса Рамонского лицея. Их одноклассницу на 7-м километре автодороги А-134 (подъезд к городу Воронежу) на пешеходном недалеко от ТРЦ Сити-парк «Град» в Рамонском муниципальном районе 12 мая 2019 года сбила машина. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии в областной больнице. В своем письме школьники просили председателя Воронежской областной Думы оказать содействие в усилении мер безопасности на указанном участке дороги, а также помочь ускорить строительство надземного пешеходного перехода или сделать переход регулируемым.

Этот вопрос весьма актуален для жителей и гостей Воронежской области. С начала 2019 года в районе 6-7 км участка автодороги А-134 «Подъезд к городу Воронеж» зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, из них 4 ДТП, в которых пострадали люди. Все происшествия связаны с наездом на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, в которых 1 пешеход погиб и 4 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних ребенка. Всего с начала 2015 года по настоящее время на данном участке автодороги, в том числе на нерегулируемом пешеходном переходе и в непосредственной к нему близости, зарегистрировано 185 ДТП.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова данное обращение было оперативно рассмотрено на заседании Комитета Воронежской облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности 15 мая под председательством Владимира Верзилина. Вышеуказанная проблема также обсуждалась в ходе заседания фракции «Единая Россия» в Воронежской областной Думе 16 мая.

17 мая в Воронежской областной Думе состоялось совещание по вопросу усиления мер безопасности на пешеходном переходе вблизи ТРЦ Сити-парк «Град». На совещание были приглашены представители Управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения по Воронежской области, Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Харьков Федерального дорожного агентства», департамента дорожной деятельности Воронежской области, а также руководители ТРЦ Сити-парк «Град».

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Депутаты облдумы предложили рассмотреть возможность установки временного кнопочного светофора на данном объекте, а также проработать вопрос ускоренного выделения финансирования на строительство надземного пешеходного перехода. Кроме того, для комплексного решения проблем депутатский корпус рекомендовал провести еще ряд мероприятий на всей территории Воронежской области.

– Мы направили губернатору Воронежской области письмо с просьбой обратиться в Росавтодор и к министру транспорта Российской Федерации с просьбой ускорить выделение финансирования на строительство трех надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге А-134 на подъезде к Воронежу у ТРК Сити-парк «Град», у хутора Ветряк и у логистического центра. Проектная документация на эти объекты общей стоимостью около 240 млн рублей разработана и получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. В дальнейшем мы рекомендовали департаменту дорожной деятельности Воронежской области совместно с ФКУ Управление автомагистрали «Москва–Харьков» проработать вопрос о скорейшем начале работ по строительству надземных пешеходных переходов на данных участках автодороги А-134 в целях обеспечения безопасности граждан, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

На совещании были обсуждены меры, которые надо принять до начала строительства надземных переходов.

– Профильные структуры нас заверили, что уже 18 мая в районе перехода начнется нанесение комплекса шумовых полос, в ближайшие дни здесь будет установлено дежурство экипажа ДПС. Также оперативно предполагается смонтировать стационарную камеру фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Что касается оптимального решения, то им является установка временного светофорного объекта, оборудованного пешеходной кнопкой. Поскольку федеральное финансирование данного проекта предполагает довольно длительный период согласований, закупочных и иных процедур, то наиболее быстрым в этой ситуации является оборудование светофора за счет коммерческих средств. В частности, при участии ТРЦ Сити-парк «Град», – сказал председатель Комитета Воронежской облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

Сейчас такой вопрос активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами. Временный светофор будет работать здесь до момента завершения строительства надземного перехода.

– Мы также попросили провести ревизию пешеходных переходов на дорогах федерального и регионального значения, проходящих по территории Воронежской области, с целью выявления мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и принятия необходимых мер по их устранению. Этот вопрос также будет проработан в кратчайшие сроки: до середины июня такие осмотры совместными комиссиями будут проведены по всему региону, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.