2019-05-16T14:30:13+03:00
Общество

Есть ли жизнь на даче, или 9 способов сделать загородный дом воронежцев уютнее

Предлагаем несколько дизайнерских решений, которые исправят ситуацию
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После квартиры со всеми удобствами загородное жилье может показаться не таким уютным.После квартиры со всеми удобствами загородное жилье может показаться не таким уютным.
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Еще немного, и соскучившиеся по природе воронежцы переедут жить на дачи или решатся купить участок с домом. После квартиры со всеми удобствами загородное жилье может показаться не таким уютным, как хотелось. Вот несколько дизайнерских решений, которые помогут это исправить.

Выбираем новые цвета для интерьера

Теплые светлые тона, пастельные оттенки добавляют уюта, но если в интерьере использовать только их, дача станет скучной. Дизайнеры советуют выбирать три цвета и сочетать их в пропорции 60/30/10:

- главный цвет, как правило, нейтральный, занимает 60% комнаты (в него окрашивают стены);

- дополнительный цвет, который оживляет пространство, - 30% (используется в обивке мебели и текстиле);

- акцент, самый яркий цвет, - 10% (это цвет мелких декоративных элементов: подушек, ваз, картин, статуэток).

Обновляем стены

Выбрав палитру, переходите к декору стен. Прелесть дачного ремонта в том, что для него не нужны дорогие материалы: во-первых, они не всегда выдерживают перепады температуры, во-вторых, мы живем в доме только три месяца в году или меньше. Дизайнеры советуют ограничиться поклейкой обоев, покраской и росписью. Любители экспериментов могут оформить стены в стиле пэчворк из обрезков старых обоев или нескольких видов плитки.

Дарим новую жизнь мебели

На дачах используют натуральные материалы, поэтому, если планируете покупать мебель, выбирайте дерево. Однако изменить интерьер можно и без новых шкафов, комодов и столов, нужно лишь обновить старые: покрасить или покрыть морилкой, залакировать. Можно украсить мебель с помощью декупажа: он сделает интерьер не только уютным, но и уникальным.

Добавляем текстиль

Выберите скатерть, салфетки, покрывала, коврики, декоративные подушки. Лучше, чтобы они были из льняной, хлопчатобумажной тканей или других натуральных материалов. Если у вас скромный интерьер, повесьте яркие шторы: они освежат комнату и перетянут на себя все внимание. Откажитесь от вычурных, громоздких моделей со сложной драпировкой и, наоборот, супермодных минималистичных занавесок. Гармонично будут смотреться простые тканевые или бамбуковые жалюзи.

Перекрашиваем межкомнатные двери

Однотонные белые или деревянные двери выглядят довольно скучно, а если на них есть сколы и царапины, то еще и удручающе. Предлагаем покрасить двери в яркие цвета, расписать или оклеить фотообоями. Животные, растительные мотивы будут смотреться на даче особенно органично.

Находим необычные детали

Жизнь на даче мало чем отличается от жизни в деревне, особенно если вам удалось купить участок с домом вдалеке от города. Усильте это впечатление с помощью колоритного интерьера. Принесите связку хвороста, повесьте панно из природных материалов, коромысло, подкову - все, что найдете. Мебель нужна соответствующая: поставьте старинный сундук вместо комода, скамейки вместо стульев. Поищите в дальних углах старые лейки, шляпы и дайте им вторую жизнь, превратив в необычные цветочные горшки.

Вешаем гамак

Гамак - своеобразный символ дачного отдыха. Обычно его вешают на участке, но можно сделать это и дома, например на веранде. Гамаки бывают разных расцветок и конструкций, поэтому их несложно подобрать под любой интерьер. Если хотите сэкономить время на креплении, обратите внимание на каркасные модели. Для тех, кто любит комфорт, есть гамак-кресло или гамак-качели.

Украшаем дом комнатными растениями

Растения придают дому обжитой вид. На кухонный и журнальный столы можно поставить вазы с цветами. Если свои срезать рука не поднимается, соберите полевые. На подоконнике хорошо будут смотреться небольшие комнатные растения в кашпо. В гостиной лучше поставить высокие пальмы и фикусы.

Устанавливаем освещение

Обязательная часть дачного отдыха - вечернее семейное чаепитие на участке. Чтобы сделать его уютнее, нужны светильники, дающие мягкий свет. Для веранды выбирают настенные модели, для беседки - фонари и гирлянды. По периметру дома и вдоль дорожек устанавливают декоративные светильники в виде насекомых, птиц, животных.

Если вам не терпится реализовать одну или сразу несколько идей, заходите на сайт Камелот. В разделе «Все для дома, дачи, офиса» вы найдете мебель, декор, светильники и комнатные растения. Во время ремонта не спешите выбрасывать старые вещи, разместите объявление об их продаже на Камелоте. Если вы только планируете купить дачу в Воронеже, откройте раздел «Недвижимость», в нем найдутся дома на любой вкус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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