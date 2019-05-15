Жителям Воронежской области предлагают переместиться «Назад в будущее»

«Ты там поаккуратней, у них, похоже, аномальная зона. С чего они такие активные?» - полушутя провожали меня коллеги в Макашевку, село Борисоглебского городского округа в 60 км от административного центра.

Помнить свою культуру и традиции

И правда, типичное российское село, но отличается от остальных резонансными инициативами. Придумали свой туристический бренд: кошку Макашку и кота Хопра. Газету издают - единственную сельскую газету в области! Готовятся открыть местный телеканал. Проводят-возрождают праздник Ивана Купалы.

Или вот просветительская акция «Назад в будущее», которая пройдет 17 мая. Это мероприятие за несколько лет практически выросло в фестиваль русской культуры. Причем далеко не сельского масштаба.

фото: предоставлены Макашевским домом культуры.

А начиналось все в 2015 году, когда Елена Скрябина, тогда заведующая библиотекой, и Ольга Герц, руководитель местного вокального ансамбля, вместе придумали накануне Дня славянской письменности и культуры наряжаться в русские народные костюмы и появляться в них в общественных местах: на рынке, в школе. И таким образом пропагандировать культурное наследие России.

- Наша акция родилась из сердца, а не так: собрались и решили - давай-ка придумаем инновационную акцию! - говорит Елена Скрябина. - Во время встреч ненавязчиво рассказывали детям и взрослым о наших корнях, традициях, культуре.

Особенно важно, считают макашевские активисты, чтобы все это знали маленькие селяне. Но говорить с ребятами разных возрастов нужно по-разному. Самым юным они показывали... засохшие веточки. И объясняли: почему веточка засохла? Да потому что оторвалась от своего дерева. Так и человек.

- Первый раз мы очень боялись. Опасались непонимания, насмешек... И все же договорившись со школой, попробовали. В яркий весенний день на центральную площадь Макашевки стали сходиться дети и взрослые в национальных костюмах и просто в одежде с их элементами, - вспоминает Елена Скрябина. - Реакция остальных людей была очень положительной!

фото: предоставлены Макашевским домом культуры.

Тогда в акции приняли участие около 35 человек. На второй год энтузиастов было уже порядка 70, мероприятие проходило и в Макашевке, и в Борисоглебске. А в третий раз число участников переросло 100 человек, и выплеснулось далеко за пределы села, куда съехались жители соседних населенных пунктов.

Даже из далеких Севастополя, Иваново, Санкт-Петербурга прислали ролики, где люди в национальных костюмах раздают листовки. Маленькая Варюшка Волкова из Севастополя вообще не хотела вечером снимать наряд!

фото: предоставлены Макашевским домом культуры.

Буду жить в России не хуже, чем в Германии!

В прошлом году акция «Назад в будущее» была отмечена премией общественно-государственного признания «Добронежец». За макашевской «аномалией» стоят вполне конкретные люди. Личности, одна примечательнее другой. Один из авторов акции Елена Скрябина, нынче руководитель местного Дома культуры, приехала вместе с мужем в Макашевку в 90-е из Северодвинска. В ее семье трепетно берегут традиции рода.

- Я пела своей дочке те колыбельные, которые пела мне мама. А моей маме - моя бабушка. У меня даже сохранился бабушкин поясок, я иногда его надеваю, - говорит Елена.

Ольга Герц, главный хормейстер вокального народного ансамбля «Коханочка», родилась в Кабардино-Балкарии. С детства была очень любознательной. Рано, в 16 лет, вышла замуж за «русского немца». В 2002-м вместе с детьми уехали на ПМЖ в Германию. Вроде бы обустроились, обжились. Родители работали, дочери ходили в школу.

- Только каждый отпуск мы проводили в России. Все русскоязычные немецкие друзья в Италию-Испанию - на моря, а мы - на Родину, - улыбается Ольга. - Тянуло домой. А возвращаясь из отпуска, оттягивали каждый день отъезда. Нет-нет, не сегодня, давай завтра. При этом чемоданы стоят уже собранные... А потом, спустя 10 лет жизни в Германии, вернулись сюда насовсем.

Когда собирали документы, в российском посольстве клерк поинтересовался, почему же они все-таки уезжают?

- А я ему отвечаю: потому что я сильный свободный человек! И буду жить в своей России не хуже, чем в Германии! - смеется Ольга.

Семья Герц искала уютную деревню или небольшой город, чтобы быть поближе к природе. В конце концов, остановились на Макашевке. Купили дом, обзавелись хозяйством - коровами, быками, свиньями, птицей. Дочери долго привыкали, что на них, «немок», съезжались поглядеть со всей округи. А теперь уже окончили школу, получают профильное образование в Борисоглебске.

В первый же год в Макашевке Ольга Герц втянулась в местную культурную жизнь. Сегодня в репертуаре вокального ансамбля «Коханочка» больше 40 композиций. Исполняют фольклорные песни, русские и украинские, участвуют в фестивалях Борисоглебского округа, всей Воронежской области.

Макашевские активистки.

Еще один из местных «активистов» Илья Колодяжный постоянно живет в Макашевке, заведует сельской библиотекой. Но так было не всегда. Коренной петербуржец, Илья работал в московской газете «Литературная Россия» заместителем главного редактора. Потом преподавал журналистику в Петербургском государственном университете.

А затем взял и уехал в российскую глубинку, причем уехал осознанно, ближе к деревенским истокам. Об удивительной судьбе этого человека сайт «Комсомольской правды» уже писал.

Нельзя не вспомнить еще одного человека - Дину Хмелеву, домохозяйку, мать 5-х детей и директора по рекламе местной газеты.

Вот такой неугомонный народ поднимает в Макашевке национальную культуру. Приезжайте в пятницу 17 мая на акцию «Назад в будущее» - и увидите все своими глазами.

Программа мероприятия.

...Только грустно немного, что в нынешнее прагматичное время деятельный патриотизм селян воспринимается большинством как чудачество. Из серии: оно им надо? Когда же станет аномальным другое - ленивое равнодушие к своим двору, улице, городу, деревне, а в итоге, к стране, где ты живешь?..

Контакты организаторов культурно-просветительской акции «Назад в будущее»: Елена Георгиевна Скрябина, 8 908 14466221, Ольга Валерьевна Герц 8 950 76472 82.