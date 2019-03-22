Променял жизнь в Питере на избу в воронежском селе

Вот уже второй год уроженец Санкт-Петербурга Илья Колодяжный живет в нашей области в небольшом селе Макашевка неподалеку от Борисоглебска. И возвращаться в северную столицуне собирается.

Засыпал с томом Ломоносова под подушкой

Илья Колодяжный родился в семье служащих, жившей в 8-метровой комнатке коммуналки на Васильевском острове. Он с детства любил книги.

- Помнится, еще не умел читать, но засыпал с томом Ломоносова под подушкой. Эта увесистая книга в коричневом кожаном переплете из родительской библиотеки казалась мне вместилищем чего-то бесценного, важного, - вспоминает наш собеседник.

До восьмого класса сочинения по литературе за него писала мама. Позже Илья и сам стал глубоко интересоваться литературой, театром, а еще позже начал писать пьесы, рецензии. Много читал: русских и зарубежных классиков, работы по истории, искусствоведению и литературоведению. Сегодня его личная библиотека насчитывает порядка семи тысяч томов.

Окончив Высшее военно-морское инженерное училище, получил образование инженера-электрика, несколько лет служил на Дальнем Востоке на надводных кораблях. В 2002-м началось его сотрудничество с газетой «Литературная Россия». Он предложил редакции статью о проблемах современной культуры, и, неожиданно для него самого, ее опубликовали. А через два года перебрался в Москву и стал штатным сотрудником редакции.

Илья Колодяжный - заядлый самоучка. Нехватку знаний в сфере литературоведения и культурологии восполнял самообразованием. Огромное влияние на него оказали книги литературоведа, критика и публициста Вадима Валериановича Кожинова (1930 - 2001). С его вдовой он дружен до сих пор.

фото: Альбина Гусева.

За время работы в «Литературной России» наш герой вырос до заместителя главного редактора. Женившись, вернулся в родной город и стал работать в Санкт-Петербургском госуниверситете на факультете журналистики. Восемь лет преподавал основы творческой деятельности.

- Я всегда говорил студентам, что в работе журналиста есть неизбежная рутина. Но есть и отдушина: встречи с интересными людьми. Сегодня мы лишены полноценного общения, соцсети - это суррогат! В «Литературной России» мне повезло на такие встречи, они во многом сформировали мое мировоззрение, - говорит Илья Колодяжный.

Отечествоведение и Добротолюбие

С сентября 2018-го Илья Владимирович постоянно живет в Макашевке. Его супруга и трое маленьких детей пока остаются в Питере, но переберутся к главе семейства, как только он обустроится.

А началось с того, что в феврале 2016-го чета Колодяжных решила приобрести деревенский домик за материнский капитал. О существовании замечательного села под Борисоглебском они знать не знали. Вариант с домиком в Ленинградской области отмели: после специфической питерской погоды хотелось тепла. Постепенно поиск жилья сузился до Макашевки.

- Когда я осматривал наш будущий дом, мимо окна проехала запряженная в сани лошадь. Меня это воодушевило, - улыбается Илья Колодяжный. - Значит, село живет!

Семья провела здесь два отпуска. А потом ее глава решил не уезжать вовсе. Такому решению предшествовали встречи с людьми, поступившими аналогичным образом, выстрадавшими осмысленный переезд в деревню. Первым стал Василий Федорович Кореньков, уроженец деревни Ключи Рязанской области, человек удивительной судьбы. Сын конюха, он получил высшее техническое образование, много лет отработал в Зеленограде в космической промышленности. Его выход на пенсию совпал с разрухой 1990-х, и он вместе с женой вернулся в родное село. Круг замкнулся.

- У Василия Федоровича, единственного в деревне, дом покрыт соломой. Он был приверженцем крестьянского уклада жизни до мелочей, считал своим долгом сохранить ту самую крышу, которую когда-то крыл соломой его отец, - вспоминает Илья Колодяжный.

Второй человек, оказавший на него огромное воздействие, - Владимир Сергеевич Мартышин, журналист, писатель, директор и создатель уникальной Ивановской на Лехте школы в Ярославской области. 40-летним он переехал в село из столицы, оставив работу в журнале «Москва», где возглавлял отдел публицистики.

- Мы проговорили с ним восемь часов, до глубокой ночи. Это Педагог с большой буквы! Он с блеском воплотил в своей школе концепцию целостного развития детей, разработал авторские педагогические программы «Отечествоведение», «Добротолюбие», - рассказывает Илья Колодяжный.

Нашего героя потрясли и сами школьники - воспитанные, доброжелательные, любознательные. Они принимают участие в поисковых экспедициях, подняли останки более 500 советских воинов, вместе с учителями устанавливают Поклонные кресты на местах боев, исчезнувших деревень, разрушенных храмов.

Сейчас Илья Колодяжный работает библиотекарем.Фото: Светлана РОМАНОВА

Создать телевидение и завести лошадь

И, наконец, третий человек, повлиявший на Илью Колодяжного, - это священник Виктор Салтыков из села Жарки Ивановской области. Вокруг прихода он объединил жителей умирающего села. Ему принадлежат слова: «Не нужно спасать Россию - ее надо любить. Не нужно спасать природу - нужно самим спасаться. И не нужно спасать деревню - в ней надо жить».

- Помните, еще Шукшин незадолго до смерти восклицал устами своего героя-попа: «Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле»? Это сказано 50 лет назад! У меня было такое же ощущение, я задыхался в больших городах, - вспоминает Илья Колодяжный.

В 45 лет он, наконец, решился - и осел в Макашевке. Супруга поддержала. Кроме очевидных преимуществ - чистая вода, свежий воздух, натуральные продукты - есть и другие, менее заметные, но очень важные плюсы. В частности, полноценное общение с людьми, близость к природным стихиям, возможность трудиться на земле.

- Русский человек - человек общинный. В одиночку я вряд ли смог бы справиться с трудностями и реализовать себя в разных интересных проектах, - считает наш герой.

Илье Владимировичу повезло встретиться с местными «возмутителями спокойствия», заводилами сельских мероприятий Ольгой Герц, руководителем вокального ансамбля «Коханочка», и Еленой Скрябиной, в то время заведовавшей местной библиотекой.

Елена Скрябина и Ольга Герц организуют кипучую общественную жизнь Макашевки.Фото: Светлана РОМАНОВА

Своими новыми единомышленниками Колодяжный был вовлечен в кипучую общественную жизнь Макашевки. Например, акция «Назад в будущее», сохраняющая культурное наследие России, четыре года назад начиналась с нескольких человек, а сегодня выросла до уровня районного фестиваля. Уже полтора года здесь издается единственная в области сельская газета «Макашевские вести». Разработан и утвержден администрацией Борисоглебского городского округа свой, макашевский, туристический бренд - Кошка Макашка и Кот Хопер. А как иначе, ведь без бренда полноценное развитие села невозможно!

По мнению Ильи Владимировича, в деревне у человека больше возможностей проявить себя.

- Здесь я редактирую сельскую газету, пою в местном ансамбле, аккомпанирую детскому хору, столярничаю, огородничаю. Всего этого не было бы, останься я в городе, - признается он.

Сегодня экс-заместитель главного редактора солидного издания и экс-преподаватель питерского вуза руководит Макашевской сельской библиотекой. Сеет разумное, доброе, вечное. Колет дрова, топит русскую печь.

фото: Альбина Гусева.

Он вынашивает идею создать сельское телевидение, а также организовать на базе библиотечной системы райцентра «Борисоглебские чтения» - общественный форум, на котором неравнодушные люди могли бы сообща выработать стратегию возрождения российской провинции.

А еще мечтает завести лошадку и... освоить гармошку, чтобы играть по вечерам на завалинке.

Он не спасает деревню. Он в ней живет.