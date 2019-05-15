Дополнительный график отключения горячей воды в Воронеже на май 2019 года
30 апреля «Комсомолка» опубликовала график отключения горячей воды на май 2019 года, который официально утвердила мэрия. Однако уже в первых числах месяца выяснилось, что список домов, которые в мае останутся без кипятка, гораздо длиннее. Почему? – спросили мы у теплоснабжающей компании «Квадра». И вот, что выяснилось. Оказывается в списке мэрии указаны только сроки проведения ремонтных работ, связанных с остановкой котельных. На самом деле в график отключения попадают адреса, где будут проводиться гидравлические испытания. Почему их не учли в основном списке? Как пояснили в «Квадре», это внеплановые работы.
Исправляем это недоразумение и публикуем дополнительный график.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА МАЙ
Железнодорожный район:
С 27 по 31 мая:
ул. Минская, 1, 1а, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;
ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
Ленинский проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215;
ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1/10, 1/11, 2, 4, 6, 8, 10а,11, 13, 15, 17,18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;
ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;
ул. Комсомольская, 27а;
ул. Серафимовича, 41а;
ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;
ул. Суворова, 65;
ул. Гаршина, 6, 10,16, 21;
ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 27а.
С 13 по 17 мая
ул. Лесной массив,
ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в;
Левобережный район
С 13 по 17 мая:
ул. Менделеева, 4а, 25;
ул. Цимлянская, 1, 8;
ул. пер. Цимлянский, 8а;
ул. Волго-Донская, 13, 16, 32;
ул. Костромская, 12, 13;
ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б;
ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66;
ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;
ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28;
ул. Саврасова, 2;
ул. Лихачева, 21, 25;
ул. Корейская, 6, 6а;
ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
ул. Корольковой, 10/2, 10/5, 20.
ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 33;
ул. Димитрова, 102, 137;
ул. Обручева, 16;
ул. Ржевская, 9, 9а.
Советский район
С 13 по 17 мая:
ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10,10а, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;
ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;
ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а,15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74;
ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
ул. Л. Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29;
ул. Путиловская, 2/1, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;
ул. О. Дундича, 23, 25;
проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61;
ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
пер. Земнухова, 18а, 20а;
ул. Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а;
ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Магнитогорская, 57, 58в.
Коминтерновский район
С 27 по 31 мая
ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;
ул. Л.Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50;
ул. пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159;
ул. 9 Января, 87, 110;
ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;
ул. Геращенко, 1, 3, 4;
ул. Загородная, 7, 7а, 15;
ул. Керамическая, 31, 33, 42;
ул. Подклетенская, 19, 21;
ул. пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10;
ул. пер. Автогенный, 9, 11а, 21;
ул. Багрицкого, 1;
ул. Машиностроителей, 13/1, 45;
ул. Электросигнальная, 4;
ул. Красных зорь, 38;
ул. Солнечная, 10, 23, 27;
ул. проезд Ясный, 4;
ул. Московский пр., 28, 30;
ул.45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247/3, 247г, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;
ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/б,262/3, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;
ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в;
ул. А. Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13;
ул. пер. Рамонский, 2;
ул. пер. Аннинский, 1а;
ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
пер. Ученический, 1;
ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;
пер. Славы, 1а, 3а, 5;
пер. Ботанический, 47а;
ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;
Московский проспект, 44а;
ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71.
с 13 по 17 мая
ул. 45 Стрелковой дивизии, 62а
ул. 60-й Армии, 28 35 37;
ул. Владимира Невского, 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;
ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;
Московский проспект, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141;
ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;
ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. Бульвар Победы, 2, 4, 6;
ул. Антонова-Овсеенко, 33.
Ленинский район
С 13 по 17 мая
ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;
ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
ул. Гродненская, 2, 65;
ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1/3, 1/4, 1/5;
ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;
ул. Платонова, 7;
ул. Свободы, 10, 31;
ул. Кольцовская, 70;
ул. Куцыгина, 6, 21, 27;
ул. Красноармейская, 17, 27, 60;
ул. Станкевича, 38, 40;
ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;
ул. Пушкинская, 41, 45.
ул. Никитинская, 49, 49а;
ул. Свободы, 22;
ул. Фридриха Энгельса, 74.
ул. 30-летия Октября, 56, 64;
ул. Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 9/1;
ул. Матросова, 127, 135;
ул. Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90.
ул. Кривошеина, 1.
Центральный район
С 13 по 17 мая
ул. Ф.Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
ул. Комиссаржевской, 15;
ул. К.Маркса, 45а, 74, 76, 98;
ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;
ул. Никитинская, 7, 16а;
ул. Студенческая, 34.
ул. Ломоносова, 92, 94;
ул. Тимирязева, 21;
ул. Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а;
ул. Ушинского, 8.
С 27 по 31 мая
ул. Ломоносова, 114/4, 114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 116/2.
ИСТОЧНИК KP.RU