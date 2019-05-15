Дополнительный график отключения горячей воды в Воронеже на май 2019 года

Случайный прохожий, подаривший дворнику из Крыма сказку: Я не Рокфеллер, но и не нищий - могу исполнить мечту

Болгарин оплатил 63-летней женщине поездку в Москву, прогулку на Ferrari и полет на вертолете. И его очень удивляют вопросы - зачем он это сделал [видео]