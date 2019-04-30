График отключений горячей воды в Воронеже в мае 2019 года

Начинается май, а вместе с ними и массовые отключения воды. Коммунальщики будут ремонтировать водопроводные сети, проверять, выдержат ли повышенный напор трубы (это называется гидравлические испытания), а также делать мелкий и крупный ремонт. Ну а горожане либо будут переплачивать за электричество, пользуясь обогревателями, либо по дедовским рецептам – греть воду на плите в ведрах, чтобы нормально побриться и искупаться.

Больше всего не повезло в мае жителям Советского района. Там горячую воду отключат аж в 258 домах. Для сравнения – в Коминтерновском – в 113, в Ленинском – в 87, в Левобережном – в 69, в Железнодорожном – в 51, в Центральном – в 49.

А теперь раскладка по районам. Те, кто найдет свой дом, не сильно печальтесь (лучше быстрее отмучиться), а те, кто не нашел – не шибко радуйтесь – у вас еще все впереди.

Железнодорожный район

ул. Г. Лохматикова 31А, 31Б, 33, 37, 39, 45, 29в – с 14 по 27 мая

ул. Минская, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 67/1, 69, 69а, 69б, 69в, 69/1, 69/2, 71, 71А, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83 – с 15 по 28 мая

ул. Речная, 5, ул. Кузнецова, 9 – с 21 мая по 3 июня

ул. Конституции, 135а, 139, 141а; ул. Липецкая, 108а, 108б, 124, ул. Р. Люксембург 103, 105, 107, ул. 19 Стрелковой дивизии, 1, ул. Паровозная, 61 - с 28 мая по 10 июня.

Левобережный район

ул. П.Осипенко, 19, 24; ул. Кулибина, 13а; ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5; ул. Раисы Беляевой, 2, 4, 6; ул. Циолковского, 19; ул. Ленинградская, 114, 116а, 116б; ул. Г. Стратосферы, 9а, ул. Полякова, 7,9,11,13,15, – с 14 по 27 мая

ул. Дубянского, 1, 12; ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17; ул. Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а – с 27 мая по 12 июня

ул. Ленинградская, 55а, 68,104, 108, 110,134, 136а, 136б, ул. Г. Стратосферы, 1; ул. Ленинский пр-т, 10а,16/2, 32, 34, ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 33; ул. Димитрова, 102, 137; ул. Обручева, 16; ул. Ржевская, 9, 9а – с 28 мая по 10 июня

Советский район

ул. Г.Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21; Пр. Патриотов,1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Ю.Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26; ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а; ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72; ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а – с 14 по 27 мая

ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10,10а, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42; ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а,15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74; ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Л. Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Путиловская, 2/1, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17; ул. О. Дундича, 23, 25; проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61; ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16; пер. Земнухова, 18а, 20а; ул. Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Магнитогорская, 57, 58в, ул. Тепличная, 2, 2а, 2б, 2в, 4 – с 28 мая по 10 июня

Коминтерновский район

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8; ул. Л.Рябцевой, 28, 28а, 50; пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159; ул. 9 Января, 87, 110; ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Геращенко, 1, 3, 4; ул. Загородная, 7, 7а, 15; ул. Керамическая, 31, 33, 42; ул. Подклетенская, 19, 21; пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10; пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21; ул. Багрицкого, 1; ул. Машиностроителей, 13/1, 45; ул. Электросигнальная, 4; ул. Красных Зорь, 38; ул. Солнечная, 23, 27, 10; пр. Ясный, 4; ул. Московский пр., 28, 30, 179, 179а, 185, пр-т Труда, 14; ул. Елецкая, 3; пер. Политехнический, 4,6,8,10; ул. Варейкиса, 68, – с 14 по 27 мая

пер. Автогенный, 13,15,17, ул. Лидии Рябцевой, 47/1, 51а,51б,51в,53,55; Московский пр.,129а, 145а; пер. Политехнический, 14, ул. Торпедо, 13а, 17а, 17б, ул. Газовая, 24 – 2 общежития, проспект Труда, 3, 17, 33, 37, 61; ул. Урицкого, 66, 66а, 82, 88, 90, 92; ул. Варейкиса, 72 - с 21 мая по 3 июня

ул. Беговая, 2/2, 2/3 – с 22 мая по 4 июня

ул. 45 Стрелковой дивизии, 62а, ул. Независимости, 55/1, ул. Красных зорь, 36,54; ул. Торпедо, 24; ул. Керамическая, 37; ул. 9 Января, 148 – с 28 мая по 10 июня

ул. Миронова, 39, ул. Антонова-Овсеенко, 41 – с 29 мая по 11 июня

Центральный район:

Плехановская,22, Кольцовская,46,46А, Среднемосковская, 62А, 70, 70А,75, К. Маркса,116А – с 14 по 16 мая и с 27 мая по 6 июня

ул. Рылеева, 26а, ул. Рабочий городок, 30, ул. Сакко и Ванцетти, 41, ул. Плехановская, 24а, 30, ул. Средне-Московская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 26, 27, ул. Березовая роща, 20, 26, 28, 30, 36, ул. Летчика Замкина, 38А, ул. Цюрупы, 1 – с 14 по 27 мая

ул. 3 Интернационала, 4, 15; ул. Войкова, 8; ул. Желябова, 15, 17; ул. Плехановская, 56; ул. Революции 1905 года, 40, 42; ул. Средне-Московская, 67, 69, 71, 73, ул. Сакко и Ванцетти, 80; ул. Арсенальная, 5 – с 21 мая по 3 июня

ул. Ломоносова, 92, 94; ул. Тимирязева, 21; ул. Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а; ул. Ушинского, 8, ул. Цюрупы, 9, ул. Средне-Московская, 6а – с 28 мая по 10 июня

Ленинский район

ул.121 Стрелковой Дивизии, 11а,11б,50,52,54,56,58,60, ул.Ворошилова, 31а,45,47,49,55, ул. М.Неделина, 25,27,27Б – с 13 по 26 мая

ул. III Интернационала, 35, 57, 59; ул. 9 Января, 32; ул. 40 лет Октября, 2, 8, 10, 12, 14, ул. III Интернационала, 35, 57, 59; ул. 9 Января, 32; ул. 40 лет Октября, 2, 8, 10, 12, 14; ул. Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б,10, 11а, 13а, 15, ул. Плехановская, 15; ул. Пограничная, 1, 2, ул. Пушкинская, 11а; ул. Революции 1905 года, 66; ул. Свободы, 37, 45; ул. Фр. Энгельса, 63 – с 14 по 16 мая и с 27 мая по 6 июня

ул.Чапаева, 52а,58а,110,112,114, 116,118,120,122,122а,124,124а,124б,126,128,130,130а,132; ул.Грамши, 70,72,74; ул.Краснознаменная, 167,171 – с 14 по 27 мая

ул. Острогожская, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в – с 21 мая по 3 июня

ул. Матросова, 64, 66а; ул. Моисеева, 75 – с 28 мая по 10 июня.