2019-05-15T09:08:17+03:00
Общество

Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками

Сбербанк предложил клиентам сервис «Безопасная сделка» для создания escrow-сделок из корпоративного интернет-банка
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сервис представляет собой простой и удобный онлайн-аналог банковского аккредитива, работающий при b2b-расчетах.

«Безопасная сделка» обеспечит гарантию возврата средств в случае невыполнения обязательств исполнителем и гарантию полной предоплаты от заказчика для исполнителя. Сервис интегрирован в интернет-банк Сбербанка для предпринимателей (Сбербанк Бизнес Онлайн) и работает следующим образом. Пользователю достаточно авторизоваться в интернет-банке, перейти в раздел «Продукты и услуги», выбрать «Безопасная сделка». После нажатия кнопки он переходит на страницу сервиса, откуда заполняет условия договора и отправляет приглашение другому участнику сделки, который получает приглашение, переходит на страницу сервиса и подтверждает предложенные условия сделки.

Когда заказчик переводит деньги на буферный счет в сервисе, исполнитель получает уведомление и приступает к работе. Выполнив работу, исполнитель информирует об этом систему, а система — заказчика. Если заказчик подтверждает исполнение сделки, сервис перечисляет деньги исполнителю, после чего сделка закрывается. Если хотя бы одна из сторон не согласна с результатом работы, команда сервиса начинает арбитражное рассмотрение сделки и выносит решение в пользу одной из сторон.

Услуга актуальна для предпринимателей. Согласно статистике Верховного суда РФ, в 2018 году арбитражные суды России рассмотрели 1,908 млн дел. Это на 160 тыс. больше, чем годом ранее. При этом 60% всех споров, или 1,15 млн дел, относились к гражданско-правовым отношениям, 85% споров было о неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств.

- Сервис «Безопасная сделка» в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» предназначен для снижения рисков при взаиморасчетах между юридическими лицами и оптимален в тех случаях, когда вы начинаете работать с новыми подрядчиками или заказчиками, - рассказал директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» ПАО Сбербанк Сергей Паршиков. - Создать безопасную сделку в сервисе так же просто как, например, совершить покупку в обычном интернет-магазине. Благодаря интеграции сервиса с интернет-банком создание и оплата безопасных сделок происходят в несколько кликов. Каждый шаг подтверждается кодом из СМС-сообщения. Обезопасить можно любую сделку, начиная от 5000 рублей.

Комиссия за использование сервиса составляет 1,45% от суммы сделки и не зависит от ее размера. Эта комиссия может быть отнесена как на одну из сторон сделки, так и в пропорции 50/50.

«Безопасная сделка» войдет в экосистему сервисов для бизнеса в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Все сервисы (их более 30) доступны в разделе «Продукты и услуги» корпоративного интернет-банка Сбербанка и закрывают большинство основных потребностей бизнеса. Некоторые из них встроены в типовые сценарии действий клиента и предлагаются пользователю только тогда, когда это для него актуально (например, «Проверка контрагентов», подсвечивающая агрегированную оценку рисков при создании платежного поручения в адрес контрагента). К настоящему времени платными версиями данных сервисов воспользовались 300 тыс. клиентов.

Сервис реализован компанией-партнером Сбербанка SafeCrow (ООО «Сэйфкроу»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Александр Дрозденко: «Экономический рост позволяет Ленинградской области выполнить задачи, поставленные нацпроектами»
На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава региона рассказал о строительстве социальных объектов, дорог и развитии здравоохранения
Новости 24
Платные парковки в Воронеже начали переименовывать
25-летний воронежец за сутки совершил сразу пять преступлений
В Воронеже на 60 суток приостановили работу еще одного киоска с шаурмой
За весну в Воронежской области высадили 1,5 тысяч гектаров нового леса
Эксперт о падении вертолета под Воронежем: «Обычно в таких случаях машина и экипаж разбиваются»
Воронежцев приглашают на бесплатные экскурсии по столлевским местам
ЧП с вертолетом под Воронежем: что прокуратура ранее требовала от клуба "Солнечный"
В Воронежской области женщина может сесть на три года за то, что часто била трехлетнего сына
В Воронежской области три проекта общей стоимостью 11 млрд рублей признали особо значимыми
Воронежский крематорий начнет работу в конце 2019 - начале 2020 года
В воронежский «Буран» пришли еще четыре игрока
Во дворе воронежской 16-этажки нашли тело 24-летнего парня
В Воронеже из-за дыма на 40 суток закрыли кафе
В СК на транспорте назвали предварительную причину падения вертолета в Воронежской области
Назначили главу контрольно-счетной палаты Воронежской области
В Коминтерновском районе Воронежа зацвели клумбы, рынки и даже остановки
В Воронежской области рецидивист чуть не порешил собутыльника топором
Открыли первый в Воронеже памятник военным врачам
Нововоронежскую АЭС посетили представители экспертного сообщества Республики Бангладеш
В Воронежской области от удара молнии сгорел дом
На премию имени Столля претендуют 18 воронежских предпринимателей
В Воронеже поймали вора, стащившего у беспечного продавца на рынке 23 тыс рублей
Жителям воронежского села предложили скинуться по 10 тысяч на строительство дороги
В Воронеже разыскивают бандита, который может вывести на заказчиков убийства следователя по особо важным делам
Сотрудники военного госпиталя в Воронежской области получили зарплату через суд
В Воронежской области бешенство животных сократилось в четыре раза
В Воронежской области юноша зарезал отбившего у него девушку мужчину и бросил тело в воду
"Соколы России" покажут высший пилотаж над Адмиралтейской площадью Воронежа
Из воронежского правительства уволилась руководитель департамента предпринимательства