«Преклоняем головы перед ратным и трудовым  подвигом военного поколения»

9 Мая воронежцы, как и вся страна, отметили 74-летие Победы в Великой Отечественной войне. Центром торжеств стала площадь Ленина, где прошел военный парад войск Воронежского территориального гарнизона. В праздничных мероприятиях принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев.

.

Парад принимал командующий 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией генерал-майор Андрей Иванаев. Командовал парадом заместитель начальника ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» генерал-майор Александр Нагалин. Для объезда расчетов использовались легендарные кабриолеты ГАЗ-3102, один из самых редких автомобилей марки «Волга» серийного производства.

ОБЩАЯ СКОРБЬ И ОБЩАЯ РАДОСТЬ

Александр Гусев поприветствовал участников парада и поздравил всех присутствующих с Днем Победы.

- Этот праздник объединяет и возвращает нас в тот майский день, когда закончилась самая страшная война в истории человечества. Сегодня мы чувствуем общую радость с теми, кто ценой невероятных усилий освободил мир от фашизма: кто героически сражался на передовой, самоотверженно трудился в заводских цехах, спасал раненых, переносил тяжелейшие испытания в фашистских застенках, - сказал губернатор. - Мы переживаем общую скорбь за каждого, кто не дожил до 9 мая 45-го года. Мы ощущаем общую гордость за свою страну, за свой народ, за своих земляков. Воронежцы достойно прошли многими дорогами войны. Они отстояли свой родной край и внесли большой вклад в общую победу нашей страны над фашизмом. Сегодня мы преклоняем головы перед ратным и трудовым подвигом всего военного поколения.

Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, Александр Гусев пожелал героям здоровья и долголетия. К сожалению, лишь немногие из них дожили до этого дня. После приветственного слова губернатор объявил минуту молчания в знак вечной памяти о павших и ушедших солдатах и офицерах Великой Отечественной войны.

Затем присутствующих на параде поздравил командующий 20-й Гвардейской общевойсковой армией генерал-майор

Андрей Иванаев. После его приветствия над площадью зазвучал гимн России и залпы оружейного салюта. С последним его выстрелом колонны участников парада и техника двинулись маршем.

.

ЖИВАЯ РЕКА ИЗ 57 ТЫСЯЧ ГОРОЖАН

В этом году в параде приняли участие около двух тысяч человек: войска Воронежского гарнизона, силовые структуры, курсанты военных учебных заведений, кадеты, юнармейцы.

Вслед за пешими «коробками» по улице Плехановской и площади Ленина проехали 72 единицы военной техники. Впервые в параде приняли участие танки Т-72Б3 и самоходные гаубицы «Мста-С». Воронежцы также увидели системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», системы залпового огня «Ураган», бронеавтомобили «Рысь» и первый в Вооруженных Силах России комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин». Замыкали колонну передвижные инсталляции «Курская битва», «Битва за Воронеж», «Битва за Москву», «Битва за Берлин». Самый большой интерес военная техника вызвала у детей, оседлавших плечи отцов, чтобы лучше видеть происходящее.

Сразу после окончания парада на улицы города вышел «Бессмертный полк». Его путь начался с Плехановской, колонна прошла по площади Ленина, улице Пушкинской, проспекту Революции, площади Победы.

В этом году участие в акции памяти приняло рекордное количество воронежцев - тех, чьи родственники сражались за Родину или трудились в тылу ради Победы. Живая река из 57 тысяч горожан с портретами героев текла по улицам больше часа.

Автор Елена ФЕДЯШЕВА.