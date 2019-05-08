2019-05-08T15:48:35+03:00
Общество

На что тратит воду "Цирк на воде", приехавший в Воронеж

И почему зрители после представления с фонтанами остаются сухими
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Руководитель шоу "Цирк на воде", дрессировщик морских львов Андрей Шевченко.Руководитель шоу "Цирк на воде", дрессировщик морских львов Андрей Шевченко.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Гостем радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) стал руководитель шоу "Цирк на воде", дрессировщик морских львов Андрей Шевченко. Мы спросили, обходится ли представление дороже "сухопутного" из-за счетов за воду?

- Конечно, да. Максимальный расход воды идет на бассейны, в которых проживают морские львы. У них идет частое обновление воды и ее подготовка - например, добавление соли. В бассейне, который расположился на манеже, у нас около 200 тонн воды. Она очищается в замкнутом цикле. В итоге достигается уровень практически питьевой воды. Хлор ко времени спектакля абсолютно погашен. Поэтому вода безопасна и для людей, и для животных.

Каким образом достигается тот эффект, что фонтаны "стреляют" под самый купол цирка, а зрители остаются сухими?

- Наши фонтаны способны "стрелять" и выше. Работаем с большим запасом. Вода падает в строго определенное место и никому не мешает. У нас даже не все артисты мокнут, когда на манеже идет "дождь". В номерах, где артисты работают в воздухе, намокание одежды очень опасно.

Фото с репетиции "Шевченко-шоу". Высота струй - внушительная. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото с репетиции "Шевченко-шоу". Высота струй - внушительная.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Чувствует ли цирк конкуренцию за внимание юных зрителей со стороны компьютерных игр и кино?

- Это вопрос семейных традиций. Родители нас водили в цирк, теперь мы ведем детей или внуков. Каждому свое: есть те, кто никогда не понимал этого искусства. Но даже если нашу программу качественно снять на видео, картинка все равно не передаст всего, что видят зрители в самом цирке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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