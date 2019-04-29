Воронежские зрители увидят водный мир «Шевченко-шоу»

Устойчивое выражение «плыть по воздуху» приобретает новые смыслы после знакомства с аттракционом «Шевченко-шоу», который с 27 апреля демонстрируется в Воронежском цирке. Представление наполнено таким плавным и грациозным движением, что не всегда понятно, какой из номеров происходит на заполненном водой манеже, какой – в высоких струях фонтана над ним. Кажется, что весь зал расположился на дне морском, и все, что происходит перед глазами – фантастическая иллюзия, отражающаяся в зеркале океанских течений.

Морская сказка

Андрей Шевченко и его команда - изобретатели российского цирка на воде. Те представления, что появлялись позже, уже отчасти использовали их материал. Кто-то из последователей считает, что сам факт превращения манежа в бассейн уже может удивить зрителя. Шевченко идет другим путем. Он не просто переносит некое «сухопутное» представление в воду. Он создает качественно новое зрелище.

Фото с репетиции "Шевченко-шоу".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Создатели программы рассказывают зрителям одну экзотическую историю за другой. Сначала попадаем на площадку бразильского карнавала; потом переносимся в джунгли, где отважный искатель приключений сражается со змеями; потом с разбегу ныряем в волны океана, из которого поднимаются то ли акробаты, то ли диковинные морские существа.

Фото с репетиции "Шевченко-шоу".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Главный герой этой большой сказки - волнующая, удивляющая, необыкновенно красивая, столь же непознанная, как космос – вода. В сочетании с дымовыми и световыми эффектами она рождает магию.

Аттракцион в 200 тонн

Бассейн, расположившийся под куполом, вмещает 200 тонн. Это незамкнутое кольцо, которое удерживает воду за счет технических решений. Глубина бассейна – 1 метр 40 сантиметров. Ну а трансформируемый комплекс фонтанов, который соорудили мастера «Шевченко-шоу» на манеже воронежского цирка, не просто создает фон для артистов и животных. Он сам по себе - зрелище.

Любопытный момент. Вода поднимается до самого купола, струится откуда-то сверху, брызгает в стороны, но при этом на зрителей не попадает ни капли. Технологии сохраняют в целости и макияж зрительниц, и спокойствие их супругов, и дорогие гаджеты их детей.

Фото с репетиции "Шевченко-шоу".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Мы были в Воронеже три с лишним года назад. Тогда работали очень шумно: было много зрителей, много хороших отзывов, - вспоминает Андрей Шевченко. - Сейчас стоит цель собрать еще больше. Мы привезли кардинально новую программу. Обновили и постановки, и костюмы, и музыку, и технические решения – например, фонтанный комплекс, созданный на нашей производственной базе. Артисты – мастера спорта международного класса по художественной и спортивной гимнастике, акробатике, синхронному плаванию. Только с помощью таких людей можно создавать такие красочные и объемные шоу. Есть номера, в которых одновременно работает до тридцати человек. Это достойный российский ответ дю Солей. При этом мы сохраняем традиционные жанры – клоунаду, фокусы, номера с животными.

Договориться с морским львом

Звезды программы – морские львы Софья и Боб. Кажется, что они не просто выполняют команды дрессировщика, а вступают с ним в общение. И при этом всегда улыбаются – и ему, и зрителям.

Фото с репетиции "Шевченко-шоу".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Соне – 22 года, Бобу – 17 лет. Это южные морские львы, которые приехали из Уругвая, - делится Андрей Шевченко. – Отношусь к ним, как к детям. Их нельзя обманывать. Если один раз вышло обхитрить, второй – не получится. С ними надо договариваться, а для этого - постоянно общаться, тогда будет и отдача. Выходим на сцену, а тут – простор, 200 тонн воды. Если морскому льву не интересно или же он напуган, то он и не будет ничего не делать. Нужно чувствовать их настроение, подстраиваться под него, успокаивать и поддерживать. Чтобы научить их серьезным интеллектуальным трюкам, понадобилось 7-8 лет репетиций. Они любят публику и буквально бегут на работу.

Фото с репетиции "Шевченко-шоу".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Кстати, из города в город животные путешествуют со всеми удобствами - в отдельном грузовике, где для них оборудован удобный бассейн.

Программа «Цирк на воде» сконструирована таким образом, что зритель каждого возраста найдет здесь что-то свое. Совсем юные зрители порадуются появлению клоунов (в выступлениях которых, тоже, кстати, задействована вода), их старшие братья и сестры запишут красочные акробатические номера для хорошего поста в «Инстаграм», мамы и папы будут впечатлены смелостью акробатов, висящих под самым куполом без рук. Кроме того, посещение представления «Шевченко-шоу» - хорошая идея для романтического свидания. Здесь немало не только зрелищных, но и нежных, трогательных номеров.

На правах рекламы.