В Воронеже десятки тысяч человек почтили память воинов-освободителей накануне Дня Победы

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8 мая председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутатский корпус и аппарат регионального парламента почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

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В церемонии возложения цветов и венков приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, ветераны, кадровые военные, духовенство, представители общественности. Колонну, торжественно прошедшую по Площади Победы к Вечному огню, возглавили председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов. Они возложили к Мемориалу красные гвоздики – один из официальных символов главного праздника нашей страны – Дня Победы.

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Завершила церемонию панихида, которую отслужили священники Воронежской митрополии. Далее прозвучали залпы воинского салюта, и рота Почетного караула военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина прошла парадным строем мимо Вечного огня, который горит над могилой неизвестного защитника Воронежа.

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Затем председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и представители депутатского корпуса приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 74 годовщине Великой Победы, которое состоялось в Театре оперы и балета. Первые лица региона поздравили приглашенных ветеранов ВОВ, ветеранов вооруженных сил и кадровых военных со знаменательной датой, для гостей также был организован праздничный концерт.

Кстати

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и депутаты регионального парламента поддержали всероссийскую акцию «Красная гвоздика», посвященную ветеранам боевых действий, сражавшихся за Отечество.

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С 1 мая по 22 июня 2019 года благотворительным фондом «Память поколений» президентом которого является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и присоединившимися в этом году «серебряными» волонтерами проводится федеральная акция «Красная гвоздика».

Цель проекта – сбор средств на оказание медицинской помощи ветеранам всех войн и конфликтов, в которых принимала участие Россия. Фонд совместно с «Волонтерами Победы» и «серебряными» волонтерами проводит масштабное распространение значков «Красная гвоздика» в городских парках и скверах, на центральных улицах и в других общественных местах по всей России.

Приобрести значок «Красная гвоздика» можно также в крупнейших торговых сетях и у партнеров акции в 85 регионах России. Все средства от продажи и распространения значка направляются на покупку лекарств и медицинского оборудования, а также на оплату хирургических операций, высокотехнологичное протезирование и последующую реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, участников контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также участников боевых действий в Афганистане и Сирийской Арабской Республике.

Эта патриотическая акция проходит на всей территории нашей страны вот уже четвертый год подряд. Всего за время действия акции фонд оказал помощь около 8 500 ветеранов Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, ветеранам локальных конфликтов на общую сумму более полумиллиарда рублей.

По традиции, акцию «Красная гвоздика поддержали депутаты Воронежской областной Думы.

– Акция помогает каждому человеку почувствовать сопричастность к хорошему и нужному делу, выразить свою признательность защитникам Родины, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.