В Воронеже выпустили на волю спасенных по осени летучих мышей

Воронежские волонтеры во главе с Еленой Шерстяных выпустили на свободу партию летучих мышей в воскресенье, 21 апреля. Зимовали зверьки у Елены в квартире, в специальных холодильниках, иногда просыпаясь, чтобы полакомиться личинками насекомых. Большую часть мышей спасли осенью во время ремонта в одной из воронежских больниц. Остальных в течение зимы находили и приносили горожане.

В этом году у волонтеров было много работы

В воскресенье в Центральном парке Воронежа выпустили 65 летучих мышей. Это была только часть рукокрылых, зимовавших в холодильниках у Елены Шерстяных. Первую партию - 40 штук - выпустили еще 13 апреля. Еще 50 улетят на волю в ближайшие дни.

Елена уже несколько лет занимается спасением летучих мышей, но в этом году на ее попечении их оказалось гораздо больше, чем раньше. Предыдущий подобный массовый выпуск состоялся в 2015-м, но и тогда было спасено и выпущено всего лишь 15 рукокрылых.

Елена Шерстяных.Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

- С одной стороны, это плохо, что люди потревожили так много летучих мышей, - говорит Елена. - Но хорошо, что нашлись сознательные граждане, которые всех их подобрали и принесли нам.

Совсем не страшные

Волонтеры специально пригласили воронежцев посмотреть на выпуск этой партии мышек, чтобы объяснить людям: рукокрылых не нужно бояться. Они не такие большие, какими кажутся в полете, и их тельца покрыты плюшевой шерсткой. Они не укусят человека без причины и, уж конечно, не выпьют его кровь.

Волонтеры хотят объяснить людям: рукокрылых не нужно бояться.Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

Убедиться в этом могли все желающие. Мышку можно было подержать или погладить, как следует рассмотреть и сфотографировать.

Кроме того, волонтеры рассказывали воронежцам, что летучие мыши очень полезны человеку, потому что уничтожают насекомых.

- Я бы хотела себе на дачу колонию из двухсот штук, чтобы они съели там всю вредную живность, - шутя, рассказывает волонтер Евгения.

Жалко расставаться

Выхаживали летучих мышей все неравнодушные - и взрослые, и школьники, и студенты. Волонтеры привязались к зверькам, некоторым даже дали имена. Например, в одной из коробок соседствовали Ноздря - ее так назвали по характерным розовым ноздрям, и Тамара - она толстушка, и у нее розовые пятки.

А другая летучая мышь была ранена и получила имя в честь своего заболевания. У нее была воспалена лапка, так ее и назвали - Воспаление.

Выхаживали летучих мышей все неравнодушные .Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

Многим подопечным Елены Шерстяных требовался особый уход. Таких мышек волонтеры на время забирали к себе домой.

Анна, например, помогала выхаживать еще двоих пострадавших.

- Это были очень спокойные мышки, - рассказывает она. - Иногда я просто сажала их на себя и занималась домашними делами. Они тихо сидели себе, как будто так и надо.

Куда улетят воронежские мышки

Прежде чем отпустить летучих мышей на волю, каждую из них окольцевали. На кольце указали всю информацию о конкретной особи и о стране обитания.

Воронежцы, пришедшие выпустить летучих мышей.Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

По мнению Елены Шерстяных, эти летучие мыши в городе не останутся. Они собьются в стайку и улетят в леса.

- Они ведь способны мигрировать, - рассказывает Елена. - Как показало кольцевание, часть особей в зимний период улетает даже на побережье Черного моря. Поэтому не нужно переживать, что они поселятся здесь, в этом парке.