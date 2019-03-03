Жительница Воронежа организовала зимний приют для летучих мышей

Первая «партия» летучих мышей поступила к Елене из воронежской больницы. Осенью в учреждении затеяли ремонт, сняли крышу и обнаружили под ней несколько сотен животных, приготовившихся к зимней спячке. Часть потревоженных мышек погибла, а 230 особей привезли к Елене люди, узнавшие о ее необычном хобби.

Елена Шерстяных окончила биологический факультет ВГУ, и, хотя по специальности не работает, но сохранила свою любовь к животным. В частности, увлечением Елены стали летучие мыши. Женщина даже организовала в соцсети «Вконтакте» группу любителей этих необычных животных – «Летучие мыши\Воронеж». Сегодня в паблике больше тысячи единомышленников Елены.

Для организации зимовки такого количества летучих мышей Елене Шерстяных пришлось купить три холодильника: зверьки спят при определенной температуре. Периодически они пробуждаются и их приходится подкармливать. Питаются мышки тараканами и личинками насекомых, которых Елена специально приобретает.

В природе летучие мыши зимуют в дуплах деревьев, но в последнее время стали все чаще использовать для этих целей жилые дома в городе и селах, рассказывают зоологи. Люди зачастую невольно тревожат зверьков и они просыпаются. В таком случае летучая мышь обречена на гибель: ведь привычного питания в это время года не найти. Обнаружившие в своем доме летучую мышь воронежцы начинают искать в интернете информацию, как помочь животному, и находят контакты Елены. Таким образом «коллекция» увеличилась до 250 особей.

Зверьки перезимуют в «приюте» до весны, а затем Елена выпустит их на волю.